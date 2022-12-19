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ВСУ ночью уничтожили три десятка вражеских "Шахедов"

Фото: ВСУ ночью уничтожили три десятка вражеских "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Враг выпустил около 35 беспилотников, 30 из них были уничтожены Воздушными силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил ВСУ.

Ударные БПЛА оккупанты запустили с восточного побережья Азовского моря.

"Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать "Шахедов" российских оккупантов", - говорится в сообщении.

К уничтожению воздушных целей были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину "Шахедами". Под удар попали несколько городов Украины. В частности, в Киеве в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры.

Также удар пришел по Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, однако в регионе много разрушений.

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