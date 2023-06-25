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ВСУ используют опыт первых недель наступления и достигают прогресса, - разведка Британии

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные используют опыт первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики. Достигают уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

Как пишет разведка, в последние дни наши воины перегруппировались и продолжили проводить наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

"Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для совершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях", - пишет разведка.

Между тем российские оккупанты приложили усилия для наступления в Серебрянском лесу вблизи Кремьянки Луганской области. Вероятно шаги врага обусловлены приказом российского руководства переходить в наступление при любой возможности

"Россия достигла некоторых небольших успехов, но украинские войска предотвратили прорыв", - отметили в разведке.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки враг сосредотачивал свои усилия на:

  • Лиманском;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, наши воины начали наступление на нескольких направлениях одновременно. В частности, зафиксировано продвижение по следующим направлениям:

  • Орехово-Василовки;
  • Бахмута;
  • Богдановки;
  • ягодного;
  • Клещеевки;
  • Курдюмовки.

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