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ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон

Пятница 22 ноября 2024 04:14
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ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон Фото: заместитель спикера Пентагона Сабрин Сингх (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины собираются использовать американские противопехотные мины, которые Вашингтон решил предоставить Киеву в рамках оборонной помощи только на украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя главы Министерства обороны США Сабрины Сингх на брифинге.

Отвечая на вопрос об использовании ВСУ такого вооружения на поле боя, она отметила, что "украинцы дали нам свои заверения, что они собираются использовать их только в Украине".

"Мы предлагаем - разные варианты типа мин. Я просто не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности", - сказала Сингх.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона добавила, что важно отметить, что причина, почему Штаты предоставляют противопехотные мины Украине, заключается в том, что "поле боя и борьба изменилась" в контексте продолжающейся войны РФ против Украины, и Вашингтон реагирует и это в плане оказания помощи ВСУ.

"Россия изменила свою тактику. Следовательно, они не ведут (наступления, - ред.) своими механизированными силами", - рассказала Сингх.

Передача США для Украины противопехотных мин

Напомним, недавно The Washington Post написало о том, что президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин Украине.

Следует отметить, что данное решение последовало за недавним разрешением Белого дома, которое позволило Украине применять предоставленные Штатами ракеты большой дальности ATACMS по территории РФ.

По словам одного из чиновников США в разговоре с изданием WP, использование мин будет ограничено территорией Украины. Ожидается, что их будут применять на востоке страны.

После этого глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США отправят Украине противопехотные мины. Это решение связано с изменением тактики российских оккупантов, пояснил он.

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