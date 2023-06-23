ВСУ отремонтировали Т-90, который россияне утопили в реке. Он уже "воюет" против врага

Оккупанты утопили собственный танк Т-90 в реке. Украинские военные достали его из водоема и отремонтировали, он уже помогает ВСУ уничтожать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Украинская оборонная промышленность".

"На видео - "утопленник", трофейный Т-90, который бросили оккупанты, и который затем вытащили из воды наши военные", - говорится в сообщении.

На фото - трофей после комплексного восстановления. "Танк уже сражается против бывших хозяев", - добавляют специалисты.

Уничтожение российских Т-90 "Прорыв" ВСУ

Украинские военные не впервые уничтожают или оставляют себе на вооружении российские танки Т-90 "Прорыв". В частности, Т-90 М является модернизацией боевого танка Т-90. Он оборудован комплексом "Айнет", позволяющим вести огонь снарядами с дистанционным подрывом. Известно, что для вторжения в Украину РФ использовала около 20 танков Т-90М.

Только за последнее время ВСУ уничтожили такой танк с помощью гранаты, еще один был утилизирован дроном в районе Соледара Донецкой области, также еще одну единицу ранее уничтожили и на Купянско-Лиманском направлении.