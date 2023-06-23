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ЗСУ відремонтували Т-90, який росіяни потопили у річці. Він вже "воює" проти ворога

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 09:59
ЗСУ відремонтували Т-90, який росіяни потопили у річці. Він вже "воює" проти ворога Фото: ЗСУ відремонтували Т-90, який росіяни втопили у річці та відправили на фронт знищувати ворога (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти втопили власний танк Т-90 в річці. Українські військові дістали його з водойми і відремонтували, він вже допомагає ЗСУ нищити ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Українська оборонна промисловість".

"На відео - "потопельник", трофейний Т-90, який кинули окупанти, і який потім витягнули з води наші військові", - йдеться в повідомленні.

На фото - трофей після комплексного відновлення. "Танк вже воює проти колишніх господарів", - додають спеціалісти.

Знищення російських Т-90 "Прорив" ЗСУ

Українські військові не вперше знищують чи залишають собі на озброєнні російські танки Т-90 "Прорив". Зокрема, Т-90 М є модернізацією бойового танка Т-90. Він обладнаний комплексом "Айнет", що дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом. Відомо, що для вторгнення в Україну РФ використала близько 20 танків Т-90М.

Тільки за останній час ЗСУ знищили такий танк за допомогою гранати, ще один утилізували дроном у районі Соледара Донецької області, також ще одну одиницю раніше знищили і на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

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