ВСУ восстановили утраченные позиции в направлении Липцев под Харьковом: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что украинские силы восстановили позиции вдоль дороги O-212553 Липцы-Харьков юго-восточнее Глубокого. О контратаке ВСУ сообщали также Минобороны РФ и российские военные блогеры.

Российские и украинские источники также сообщали о продолжении боевых действий в Волчанске, в частности в районе Волчанского агрегатного завода, а также возле Тихого и Волчанских Хуторов (оба к востоку от Волчанска).

Операция №2 - Луганская область

Российские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что захватчики продвинулись восточнее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска).

Бои продолжались:

возле Синьковки;

возле Песчаного, Берестового, Степной Новоселовки, Стельмаховки;

у Дужелюбовки, Грековки, Невского;

возле Торского и Тернов

в районе Григоровки и Серебрянского лесничества.

Операция №3 - Донецкая область

Оккупанты сообщали, что 11 июня продвинулись на Северском направлении, но ISW не имеет подтверждений наступлений в этом районе.

11 июня российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Представитель Украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин 11 июня сообщил, что российские войска до сих пор не действуют в пределах Часова Яра, но продолжают наступление в микрорайонах Канал и Новый (восточный Часов Яр).

Российские войска продолжали наступать восточнее Часова Яра в районе Ивановского и юго-восточнее Часового Яра в районе Клещиевки и Андреевки.

Оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что войска РФ немного продвинулись на северо-восточную окраину Сокила (к северо-западу от Авдеевки).

11 июня российские войска продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

10 и 11 июня российские войска продолжали наступление к западу от Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

Россияне сообщали, что 11 июня продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

"Южная ось"

11 июня на западе Запорожской области продолжались ограниченные боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска 10 и 11 июня совершили наземные атаки вблизи Работино, Щербаков, Копани, Новопрокопки, Вербового, Малой Токмачки и Волшебного.