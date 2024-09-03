ВСУ восстановили позиции под Покровском, враг давит около Северска и Часового Яра: карты ISW

Операция ВСУ в России

Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что российские войска в Курской области восстановили утраченные позиции вблизи Ольговки (восточнее Коренево), и эксперты ISW оценивают, что ВСУ, вероятно, отступили от поселка.

Российский "военкоры" утверждал, что украинские силы незначительно продвинулись вблизи Погребков и Малой Локни (оба северо-западнее Суджи), и что войска РФ ранее оставили позиции в этих населенных пунктах, чтобы избежать окружения.

Российские источники утверждали, что ВСУ проводили штурмовые действия вблизи Комаровки, Коренево, Ольговки, Кремяное, Малой Локни, Черкасского Поречья, Русского Поречья, в районе Великого Солдатского и Мартыновки, а также возле Борков 1 и 2 сентября.

Российский блогер утверждал, что ВСУ продолжают наносить удары по российским понтонным переправам через реку Сейм в Глушковском районе.

Также сообщается, что в Курской области действуют армейский корпус Ленинградского военного округа, 11-я воздушно-десантная (ВДВ) бригада, 56-й полк ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и чеченский спецназ "Ахмат", подразделения российской "Дикой дивизии Донбасса".

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 2 сентября продолжили наступательные действия на севере Харьковской области, но без продвижения.

Войска РФ продолжали наступать в районе Глубокого, Липцев и вблизи Волчанска 1 и 2 сентября.

Спикер Харьковской группировки сил ВСУ полковник Виталий Саранцев заявил, что оккупанты усилили использование легкой и тяжелой бронетехники на Харьковском направлении.

Также Саранцев рассказал, что войска РФ в ближайшее время перебросят на Харьковское направление неопределенное чеченское подразделение "Ахмат" для выполнения функций заградительного подразделения.

2 сентября Саранцев сообщил, что российские войска активизировали применение ударов тактической авиации на Харьковском направлении после примерно двухнедельной паузы.

Операция №2 - Луганская область

Сообщается, что 2 сентября войска РФ продвинулись вблизи Сватово, но подтвержденных изменений на линии фронта Купянск - Сватово - Кременная не было.

Российские захватчики вели наступательные действия в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, Глушковки, Колисинковки, Стельмаховки, Берестового, Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового и возле Торского 1 и 2 сентября.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись юго-западнее Песчаного. Российский источник рассказывал, что путинские войска якобы зачистили южную окраину Синьковки, однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись в поле к северу от Белогоровки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись вдоль железнодорожного пути вблизи Выемки и в пределах южной части Переездного, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Российские захватчики также продолжали атаки вблизи Верхнекаменского и Раздолевки 1 и 2 сентября.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 1 и 2 сентября, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись в пределах Октябрьского микрорайона и в восточной части Калиновки.

Российский блогер утверждал, что войска РФ также продвинулись на северо-восточной окраине Калиновки, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ также продолжали атаки около Майского, Маркового, Клещиевки и Андреевки 1 и 2 сентября.

Сообщается, что российские оккупанты якобы продвинулись в Торецке 2 сентября.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись на юго-восточную окраину Торецка, хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

Бои продолжались под Торецком, около Нелиповки, Романовки и Щербиновки 1 и 2 сентября.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказывал о захвате Северного (восточнее Торецка), однако эксперты ISW продолжают оценивать, что войска РФ еще не продвинулись к северо-восточной части Северного.

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска.

Опубликованные 2 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили позиции в юго-западной части Новогродовки (юго-восточнее Покровска), а в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Покровском направлении сейчас сосредотачивают удары возле Новогродовки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ продолжают удерживать Мариновку (южнее Новогродовки), что, по его мнению, мешает оккупантам продвигаться на юг к Селидово.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что российские захватчики продвинулись в северо-западной части Михайловки, а также в полях к западу от Николаевки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ захватили Лисовку, а несколько блогеров рассказывали о начале наступления на Украину (непосредственно к западу от Лисовки), хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения российских войск в Лисовке.

Российские захватчики продолжали наступательные действия западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки 1 и 2 сентября, но изменений на линии фронта никаких не было.

Украинский обозреватель Машовец отметил, что вражеские подразделения пытаются прорвать позиции ВСУ в северо-западной Красногоровке, и предположил, что эти элементы могут попытаться поддержать усилия РФ на фланге юго-восточнее Покровска.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что захватчики продвинулись к шахте Южнодонбаска (восточнее Угледара).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись к участку трассы Т-05-09 между Павловкой и Пречистовкой (к западу от Угледара), а один блогер рассказывал, что войска РФ вошли в Пречистовку.

Российский источник утверждал, что путинские войска совершили большой механизированный штурм неопределенного эшелона на Пречистовку.

Также источник в РФ предполагал, что российские войска пытаются совершить "движение в клещи" на западном и северо-восточном/востоке фланги Угледара, однако эксперты ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

Российские оккупанты наступали возле Константиновки и Водяного, Угледара и Пречистовки 1 и 2 сентября.

2 сентября российские захватчики продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты 1 и 2 сентября совершили атаки к югу от Великой Новоселки в районе Макаровки.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боевых действиях на западе Запорожской области 2 сентября.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 1 и 2 сентября российские захватчики совершили два штурма на неустановленных участках Херсонского направления.

В "Центре национального сопротивления" сообщили, что оккупанты проводят рейды по 15-километровой "зоне отчуждения" вдоль реки Днепр в Херсонской области.

Издание "Крым Реалии" сообщило 2 сентября, что неизвестные заметили вблизи Керчи и Керченского полуострова в оккупированном Крыму военные грузовики с номерными знаками 12-го управления Минобороны РФ, которое отвечает за хранение, управление и обслуживание ядерного оружия.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ от 2 сентября по оперативной обстановке сообщалось, что в течение суток на фронте произошло 175 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении, однако активность российских захватчиков фиксируется также на Кураховском и Времивском направлениях.