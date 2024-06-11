ВСУ восстановили позиции под Донецком, а РФ могла оккупировать Старомайорское: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 9 июня совершили ограниченное трансграничное вторжение в Сумскую область, но, вероятно, не установили "значительного или длительного присутствия" в этом районе, говорится в отчете.

На видео с геолокацией от 9 июня видно, как вражеская пехота пересекает границу России и Украины в Сумской области и входит в Рыжевку, которая непосредственно расположена на границе с российской Курской областью. Пехота продвинулась в общей сложности примерно на 730 метров вглубь территории Украины.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждал, что подразделения полка "Ахмат-Чечня" участвовали во вторжении, и якобы захватили весь населенный пункт, но в ISW не наблюдали визуального подтверждения того, что российские силы действуют за северо-восточной частью Рыжевки.

10 июня пресс-секретарь Северного оперативного командования ВСУ Вадим Мысник заявил, что украинские силы знают о действии чеченских подразделений в приграничной зоне еще с зимы.

Также Мысник сообщил, что проводившее рейд чеченское подразделение является небольшой диверсионно-разведывательной группой, а Рыжевка является "серой зоной" из-за близости к международной границе.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил оккупантов в проведении "пропагандистской операции" в Рыжевке, и заявил, что ВСУ ликвидировали российское присутствие в населенном пункте.

Некоторые российские "военкоры" распространили утверждение Кадырова, тогда как другие описали вторжение как "облаву" или опровергли сообщения о том, что войска РФ действительно "захватили" село.

Один российский блогер отметил, что Рыжевка связана с российским пограничным поселком Теткино Курской области, и что жители двух сел свободно ходили между двумя селами до войны.

В отчете указывается, что эксперты ISW ранее наблюдали за сообщениями об ограниченных российских наземных атаках вблизи международной границы с Сумской областью, и "имеющиеся отчеты свидетельствуют о том, что ограниченное вторжение 9 июня согласовывается с предварительными ограниченными трансграничными вторжениями".

Сообщается, что 10 июня ВСУ продолжали контратаки к северу и северо-востоку от города Харькова на фоне ограниченных наземных атак России в этих районах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают контратаки на Харьковском направлении.

Российские "военкоры" утверждают, что украинские силы продолжают контратаку возле Глубокого и Волчанска. Как рассказывает блогер, численное преимущество украинских войск в беспилотниках способствует контратакам.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты совершили наземные атаки вблизи Липцев, Глубокого и Волчанская 9 и 10 июня.

Российский "военкор" 10 июня заявил, что войска РФ атакуют также вблизи Зеленого.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ 10 июня продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись в лесной местности юго-западнее Лимана Первого по направлению к реке Оскол и захватили две железнодорожные станции между Синьковкой и Лиманом Первым, что "согласовывается с текущим контролем ISW над оценкой рельефа местности".

Украинские и российские источники сообщали, что войска РФ совершили наземные атаки вблизи Степной Новоселовки и Песчаного, вблизи Берестового и Стельмаховки, у Дружелюбовки и Грековки, Невского, Тернов, вблизи Торского, в районе Григорьевки и Серебрянского лесничества 9 и 10 июня.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики 10 июня продолжили наступать на Северском направлении, но без подтвержденного продвижения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали в районе Верхнекаменского и в районе Спорного, Выемки и Ивано-Даровки вечером 9 июня и в течение дня 10 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в районе мелового карьера к югу от Белогоровки, хотя эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения.

Один российский блогер также утверждал, что войска РФ якобы продвинулись к окрестностям Раздоловки и интенсивно обстреливают населенный пункт, чтобы подготовиться к дальнейшим атакам.

Сообщается, что российские захватчики продвигаются по восточной части Часового Яра.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ будто бы имеют успех в микрорайоне Канала, захватили высотные дома на юго-востоке Канала и двигаются на запад к каналу Северский Донецк-Донбасс.

Один российский блогер утверждал, что путинские войска контролируют почти весь микрорайон Канала, но в ISW наблюдали лишь визуальные доказательства того, что войска РФ остаются на расстоянии от 700 до 800 метров к востоку от канала Северский Донец-Донбасс, и до сих пор не продвинулись в западной части микрорайона в направлении водного объекта

"Российским войскам нужно будет либо пройти канал с запада, либо обойти канал из Нового микрорайона (юго-западнее микрорайона Канала), где канал проходит под землей, чтобы начать бои в центр Часового Яра", - говорится в отчете.

Спикер группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин подчеркнул, что оккупанты еще не пересекли канал.

Аналитики отмечают, что канализованная местность способствует тактической обороне Украины.

Российские и украинские источники также сообщали о тяжелых боях в микрорайонах Канал и Новый, возле Калиновки, Ивановского, возле Клещиевки и Андреевки 9 и 10 июня.

Сообщается, что 10 июня войска РФ продвинулись северо-западнее и западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в районе пруда в северной Новоалександровке, к югу от Сокола и к северу от Новопокровского, а также к западу, северу и югу от Уманского.

Один блогер утверждал, что войска РФ продвинулись до 1 км северо-западнее Уманского. Другой военкор рассказывал, что части российского 228-го мотострелкового полка вошли в Новопокровское и закрепились в населенном пункте, однако в ISW еще не наблюдали визуального подтверждения ни одного из этих утверждений.

Российские "военкоры" также утверждали, что ожесточенные бои продолжаются в окрестностях Карловки.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты вели наземные удары в районах Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Прогресса и Сокола, возле Яснобродовки и Уманского, а также возле Карловки вечером 9 июня и днем 10 июня.

Российские оккупанты недавно продвинулись юго-западнее Донецка, но ВСУ, похоже, успешно контратаковали и восстановили утраченные позиции.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что войска РФ продвинулись к бурелому к северо-западу от Сладкого, но затем украинские силы атаковали и восстановили позиции там.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ также контратакуют у Парасковеевки, и что войска РФ продолжают наступление возле Константиновки.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты нанесли наземные удары в районе Красногоровки и Георгиевки, а также в районе Парасковеевки и Константиновки вечером 9 июня и в течение дня 10 июня.

Войска РФ недавно подтвердили продвижение в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что оккупанты продвинулись к северной части Старомайорского и, вероятно, захватили весь поселок.

В Минобороны РФ заявили о полной оккупации поселка, и несколько российских чиновников и "военкоров" поддержали это заявление.

Дополнительные геолокационные кадры, обнародованные 10 июня, показывают, что российские захватчики продвинулись в южном Урожайном.

"Южная ось"

10 июня продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Позиционные бои продолжались 9 и 10 июня вблизи Работино, Вербовое и Малой Токмачки.

10 июня шли позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Минобороны РФ рассказали, что подразделения российской группировки сил "Днепр" якобы преодолели "водные препятствия", подразумевая, что войска РФ продолжают попытки действовать на островах в дельте реки Днепр.

Ситуация на фронте

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали поздно вечером 10 июня, что на фронте за сутки было зафиксировано 81 боевое столкновение. Также в Силах обороны сообщили, что украинские защитники сбили на Покровском направлении еще один российский штурмовик Су-25.

Кроме того, в течение суток, 10 июня, воины ВСУ поразили 13 районов сосредоточения личного состава противника, 7 средств ПВО, 1 подразделение артиллерии и 1 радиолокационную станцию.