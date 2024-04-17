ВСУ восстановили позиции под Авдеевкой, оккупанты продвинулись на двух направлениях, - карты ISW

Украинские войска недавно восстановили некоторые позиции под Авдеевкой, однако россияне несколько продвинулись под временно оккупированным Донецком и в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
16 апреля российские войска продолжили наземные атаки к западу от Кременной, но подтвержденных изменений на линии Купянск-Сватово-Кременная нет.
Позиционные бои продолжаются:
Российский милблогер утверждал, что россияне захватили украинскую укрепленную позицию к северу от Тернов и отбросили украинские силы примерно на 800 метров. ISW не наблюдал визуального подтверждения этой информации.
На Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) 16 апреля продолжались позиционные бои, не приведшие к изменениям линии фронта.
Российские войска безуспешно атаковали к востоку от Северского вблизи Верхнекаменского и юго-восточнее Северского возле Выемки и Спорного.
Украинские силы продолжают удерживать некоторые позиции в самом западном Ивановском (юго-восточнее Часова Яра).
Российский милблогер утверждал, что оккупанты продолжают атаковать Часов Яр, но не вошли ни в микрорайон Канал в восточной части города, ни в сам город.
Позиционные бои продолжались также юго-восточнее Часова Яра в районе Нового микрорайона, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.
Украинские войска недавно восстановили некоторые позиции северо-западнее и западнее Авдеевки, хотя неясно, является ли продвижение результатом недавних успешных украинских контратак.
Видео с геолокацией, опубликованное 10 апреля, а затем геолокация 15 апреля показывает, что украинские силы действуют в центре Первомайского (юго-западнее Авдеевки), а видео с геолокацией, опубликованное 15 апреля, также указывает на то, что украинские силы отвоевали часть территории к северу от Бердичей (к северо-западу от Авдеевки).
Информация о продвижении оккупантов от российских источников не подтверждается.
Позиционные бои продолжались:
Российские войска недавно продвинулись к западу и юго-западу от города Донецк.
Геолокационные кадры, опубликованные 14 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись к западу от Солодкого (юго-западнее Донецка) и в южную Красногоровку (к западу от Донецка) соответственно. Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, также показывают, что российские войска незначительно продвинулись в юго-западной Новомихайловке (юго-западнее Донецка).
Позиционные бои продолжались:
Российские силы 16 апреля атаковали несколько населенных пунктов у границы Донецкой и Запорожской областей, но продвижение не подтверждается.
Оккупанты наступали к югу от Великой Новоселки и Старомайорского и юго-западнее Великой Новоселки к северу от Приютного.
Российские войска недавно продвинулись в западной Запорожской области.
Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись в западном Работино.
Позиционные бои продолжались вблизи Белогорья (к северо-востоку от Работино), Работино и Вербового (восточнее Работино).
Продолжались позиционные бои под Крынками.
Российский милблогер 15 апреля заявил, что украинские войска расширили свой плацдарм в Крынках на 500 метров западнее после того, как неизвестное российское подразделение сдало свои позиции. Милблогер утверждал, что российские войска продвинулись в центре Крынок на ширину до 400 метров и глубину до 100 метров. Однако ISW не наблюдает визуального подтверждения этих заявленных достижений.
В Украине 16 апреля на фронте за сутки зафиксировано 50 боевых столкновений.
Россия ведет наступление в направлении Часова Яра. Противник хочет захватить этот город до 9 мая.
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