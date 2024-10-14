ВСУ восстановили позиции возле Селидово, враг продвинулся под Торецком: карты ISW

Операция ВСУ в России

Как отмечается в отчете, вероятно, войска РФ недавно отбили Матвеевку и продвинулись дальше вглубь главного "украинского плацдарма" в Курской области 13 октября.

13 октября российские "военкоры" заявили, что путинские войска отбили Ольговку, Любимовку, Толстый Луг и большую часть Новоивановки, хотя некоторые блогеры утверждали, что бои в Ольговке до сих пор продолжаются.

Как рассказал российский "военкор", войска РФ также оттеснили ВСУ от Черкасской Конопельки (юго-восточнее Суджи), однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих российских заявлений.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продолжали наступать на Малую Локню, Михайловку, вблизи Новоивановки и Плехово, а также в направлении Колмакова и Агронома.

Российский блогер рассказывал, что путинские войска якобы отразили украинскую механизированную контратаку возле Новоивановки, а в Минобороны РФ утверждали, что войска РФ также отразили украинские контратаки в направлении Зеленого Пути, Нижнего Клина и Покровского.

Российские источники ISW утверждали, что 13 октября войска РФ продолжали пытаться вытеснить украинские силы из Глушковского района в Курской области.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ продолжают наступление от Веселого до северных окрестностей Нового Пути и около н.п. Медвежье.

Также в Минобороны РФ утверждали, что якобы российским войскам удалось отразить украинскую контратаку в направлении Нового Пути.

Украинские официальные лица продолжали сообщать об активизации наступательных сделок РФ в Курской области 13 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ пытаются выбить ВСУ из Курськой области, но украинские войска удерживают свои позиции.

13 октября представитель Северной группировки войск ВСУ полковник Вадим Мысник заявил, что россияне перебрасывают подразделения в Курскую область, и что концентрация российских сил в этом районе высока.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боевых действиях на севере Харьковской области 13 октября.

Операция №2 - Луганская область

13 октября российские захватчики продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных успехов не достигли.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись ближе к реке Оскол около Кругляковки, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Петропавловки и Кучеровки, возле Колесниковки, Кругляковки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого, Лозовой, Мясожаровки, Новомихайловки, Дружелюбовки, Грековки, Невского и Новосадово, под Торским и Тернами 12 и 13 октября.

Украинские войска 12 октября нанесли удар по российскому составу горюче-смазочных материалов вблизи оккупированного н.п. Ровеньки в Луганской области.

Так, в Генштабе ВСУ сообщили, что Главное управление военной разведки (ГУР) МОУ и украинские войска нанесли удар по складу, а российские источники утверждают, что ВСУ нанесли удар по топливному баку на складе с помощью БПЛА.

Операция №3 - Донецкая область

13 октября российские оккупанты вели наступательные действия под Северском, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 12 и 13 октября российские захватчики наступали в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Российский источник утверждал, что войска РФ будто бы продвинулись севернее Верхнекаменского, но в ISW не нашли подтверждения.

13 октября войска РФ вели наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

12 и 13 октября российские оккупанты также наступали в районе Часового Яра, около Калиновки и возле Ступочек.

Представитель бригады ВСУ, действовавшей под Часовым Яром, 13 октября сообщил, что оккупанты ведут наступление в основном пехотой небольшими группами и практически не ведут механизированных штурмов.

Российский "военкор" заявил, что украинские FPV-беспилотники мешают войскам РФ продвигаться в Ступочки.

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись в пределах восточной части Торецка.

12 и 13 октября русские захватчики наступали под Торецком и в районе Щербиновки.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 12 октября сообщила, что оккупанты во время штурмовых операций в Торецке переодеваются в гражданскую одежду, что является военным преступлением, если это подтвердится.

Украинские воины недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что ВСУ возобновили позиции к северу от Селидово.

В Минобороны РФ утверждали, что путинские войска захватили Михайловку, между тем в ISW оценивают, что войска РФ оккупировали этот населенный пункт по состоянию на 22 сентября.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили Цукурино, а по данным экспертов ISW, этот н.п. был оккупирован еще 7 октября.

Войска РФ наступали в районе н.п. Луч, Миролюбовка, Мирноград, Цукурино, Новодмитровка, Сухой Яр, Лысовка, Селидово, Крутой Яр, Кременная Балка, Кураховка, Новоселидовка, Горняк, Желанное Второе, Звездное и Измайловка 12 и 13 октября.

Украинский военнослужащий, действующий на Покровском направлении, 13 октября сообщил, что оккупанты начинают использовать в штурме бронетехнику.

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ нанесли удар по шахте Коротченко на восточной окраине Селидово ракетой класса "воздух-земля" Х-38МЛ.

Войска РФ наступали под Курахово, вблизи Максимилиановки и Георгиевки и около Дального 12 и 13 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские оккупанты продвинулись к юго-западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к юго-восточной части Екатериновки.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись севернее Константиновки, севернее Водяного и дальше в центральную часть Екатериновки, но в ISW не нашли подтверждения.

12 и 13 октября войска РФ вели наступательные операции в районах Константиновки, Антоновки, Екатериновки, Богоявления и Золотой Нивы.

"Южная ось"

Войска РФ 12 и 13 октября штурмовали в западной части Запорожской области вблизи Работино, но успехов не имели.

В Генштабе ВСУ 12 и 13 октября сообщили, что российские оккупанты наступали на Днепровском направлении, имея в виду, вероятно, левобережье Херсонской области и острова в дельте реки Днепр.

12 октября представитель Южного оперативного командования ВСУ Владислав Волошин заявил, что войска РФ в течение последней недели активизировали наступательные действия на Днепровском направлении, и обычно проводят 5-7 штурмов в день небольшими группами пехот.

Волошин добавил, что оккупанты накапливают оружие и технику на Кинбурнской косе, и предположил, что войска РФ могут начать наступление на соседние острова в районе впадения Днепровского залива в Черное море.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 октября рассказали, что с начала суток на фронте произошло уже 105 боевых столкновений.

По данным Сил обороны Украины, самая горячая ситуация до сих пор фиксируется на Кураховском направлении, в то же время российские захватчики также активны на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях.