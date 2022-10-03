ВСУ возобновили наступление на юге и отбросили оккупантов от Лимана: карты боев на утро

Харьковская область

По данным аналитиков, украинские войска продолжают атаки в этом направлении. Защитники продвигаются на левом берегу реки Оскол, к востоку от Купянска.

Подтверждает успехи ВСУ освобождение поселка Кишаровка, который находится возле Оскола.

Донбасс

Украинские силы полностью зачистили от россиян Лиман Донецкой области и продолжили деоккупацию населенных пунктов к востоку и северо-востоку. Подразделения ВСУ освободили Торское Донецкой области.

Аналитики считают, что российские войска отошли со своих позиций к северо-востоку от Лимана. Вероятно, они зашли в Кременную Луганской области и разместились вдоль трассы R66 Сватово-Кременная.

В то же время силы оккупантов штурмуют на других участках фронта - в районе Бахмута, Выемки и Авдеевки. Однако атаки врага были безуспешными.

Юг

ВСУ возобновили наступление на севере Херсонской области и закрепили позиции в Золотой Балке и Крещеновке.

По данным аналитиков, украинская армия освободила также Шевченковку и Любимовку, отбросив российские силы на новые оборонительные позиции вокруг Михайловки.

При этом эксперты ISW фиксируют, что россияне стали чаще использовать иранские дроны-камикадзе "Shahed-136". Оккупанты используют их для атаки в Николаевской и Днепропетровской областях.