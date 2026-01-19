ua en ru
Война в Украине

ВСУ отказываются от немецких дронов Helsing из-за критического недостатка, - Bloomberg

Понедельник 19 января 2026 09:56
ВСУ отказываются от немецких дронов Helsing из-за критического недостатка, - Bloomberg Фото: ВСУ отказываются от немецких дронов Helsing (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина отказалась от новых заказов немецких ударных дронов HX-2 компании Helsing из-за критического недостатка, обнаруженного на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что флагманский ударный беспилотник HX-2 имел проблемы со взлетом во время испытаний. Модель, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для помощи в управлении без пилота, не имела некоторых из этих инструментов.

По словам трех источников, дроны Helsing пострадали от глушения РЭБ вблизи фронта, что неоднократно прерывало связь с операторами.

Согласно презентации и двум источникам, эти неудачи подорвали спрос на дроны. Германия не планирует следующего заказа, пока не будет новой заинтересованности со стороны Украины. В Helsing заявили, что не знают о презентации и отвергли критику военных.

"Процент успешных первых полетов, который был официально задокументирован, обнадеживающий. Мы уверены, что испытания HX-2 также приведут к высоким показателям попаданий на поле боя, в частности в условиях радиоэлектронной борьбы", - отметили в Helsing.

Что известно о дроне HX-2

HX-2 - это первое оборудование собственной разработки, которое Helsing поставила в зону боевых действий, и его успех является ключевым показателем, поскольку компания все больше тратит больше ресурсов на создание воздушных и подводных устройств.

Конкуренция за государственные заказы беспилотных систем является жесткой, стартапы, такие как Helsing и Stark Defence, противостоят таким грандам, как Rheinmetall AG.

Дрон HX-2 сочетает фиксированные крылья с пропеллерами квадрокоптера. Новинку показали в декабре 2024 года. Он способен поражать цели на расстоянии до 100 километров. По данным компании, система прошла боевые испытания подразделениями Беспилотных систем Украины и получила разрешение на развертывание на фронте.

В 2024 году Helsing подписала соглашение на поставку 4 тысяч ударных беспилотников, произведенных совместно с украинской компанией.

Искусственный интеллект в дронах

По данным агентства, обе модели Helsing, предназначенные для Украины, должны были включать три компонента искусственного интеллекта: наведение на конечной линии, наведение на средней линии траектории и визуальный захват цели.

При этом в секретной презентации отмечалось, что только 25% Helsing HX-2 смогли запуститься во время испытаний на передовой.

Ранее сообщалось, что немецкий стартап Helsing планирует поставить Вооруженным силам Украины еще шесть тысяч беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом.

Впервые о поставке дронов с ИИ от фирмы Helsing стало известно еще в ноябре 2024-го. Сообщалось, что ВСУ передадут четыре тысячи дронов типа HF-1.

