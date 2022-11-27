ВСУ отражают вражеские атаки на Белогоровку и продвигаются на Харьковском направлении, - Гайдай

Ситуация в зоне боевых действий в Луганской области очень сложная. Украинские военные круглосуточно отбивают атаки российских оккупантов вблизи Белогоровки на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.
Россияне не могут продвинуться в направлении Белогоровки, но ежедневно продолжают свои атаки, совершаемые по принципу: обстрелы - наступления.
Тяжелые бои продолжаются на Харьковском направлении, на линии Сватово - Кременная. У украинских защитников есть определенный успех, они понемногу продвигаются вперед.
Гайдай также рассказал о разрушениях в населенных пунктах. Так, по его словам, от Белогоровки осталось только название - там нет ни одного уцелевшего дома. В Макеевке ситуация не такая плохая, но там тоже обстреляны все дома, жить в них нельзя.
В Невском половина домов разрушена полностью, вторая половина - обстреляна. Уцелело несколько домов, там продолжают жить около 150 человек. Украинские правоохранители уговариваю их уезжать, поскольку населенные пункты продолжают обстреливаться российскими оккупантами.
Напомним, ранее Гайдай предполагал, что ВСУ смогут дать "положительные новости" из Луганского направления, когда начнутся морозы.
Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты понесли большие потери в Луганской области.
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