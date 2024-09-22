ВСУ отражают механизированные штурмы, а враг давит в четырех областях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Украинские войска продолжали наступательные действия в Курской области 21 сентября, но без подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ будто бы безуспешно атаковали в Глушковском районе, в том числе возле Нового Пути и Медвежьего, но предположили, что атаки в этом районе становятся менее интенсивными.

Также российские блогеры рассказывали, что ВСУ якобы безуспешно атаковали в западной части Любимовки (восточнее Снагости) и в направлении Камышевки (севернее Суджи)

Войска РФ недавно отбили определенную территорию в "украинском плацдарме" в Курской области. Опубликованные 21 сентября геолокационные кадры показывают, что российские подразделения продвинулись к югу от Камышевки.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ также контратаковали вблизи Любимовки и что бои продолжаются юго-восточнее Снагости возле Николаево-Дарино и восточнее Коренево около Кремяного.

Представитель Северного оперативного командования войск ВСУ Вадим Мысник сообщил, что войска РФ сбросили более 1300 планирующих бомб на районы Курской области, где действуют ВСУ, и предположил, что российские граждане были "шокированы" бомбардировкой российской территории.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись возле Липцев и Волчанска Харьковской области 21 сентября.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись в пределах дачного района к западу от Глубокого.

В Харьковской группировке войск ВСУ 21 сентября сообщили, что возле Глубокого два российских мотоцикла пытались добраться до передовых позиций российского 11-го танкового полка, но взорвались.

Командир украинского батальона, действовавший на Харьковском направлении, сообщил, что оккупанты развернули неопределенные чеченские элементы "Ахмат", чтобы заставить российские силы наступать, и что "ахматовцам" разрешено принуждать российских солдат к бою, применять наказание и даже казнить.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ, вероятно, захватили Кисловку (юго-восточнее Купянска) и, как сообщается, захватили Невское (к северо-западу от Кременной).

Геолокационные кадры от 20 сентября показывают, что оккупанты продвинулись к позиции к западу от Кисловки, что свидетельствует о том, что они, вероятно, захватили поселок, говорится в отчете.

Некоторые российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также захватили Невское, ссылаясь на геолокационные кадры от 21 сентября, на которых виден триколор на здании в центре Невского.

Однако, отмечают в ISW, на кадрах не видно российских солдат в селе, поэтому непонятно, сохраняют ли войска РФ силы или даже физически присутствуют в Невском.

21 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты сосредоточили наступление в районе Невского.

Известный российский "военкор", также утверждавший, что войска РФ захватили Невское, признал, что непонятно, как российские войска оккупировали село - наступая с востока или с севера.

Другие российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись к Невскому, но не заявляли о захвате села.

Российский "военкор" также заявил, что бои продолжаются в северной части Макеевки (к северо-западу от Кременной) после того, как другой блогер заявил, что войска РФ захватили населенный пункт по состоянию на 20 сентября.

Войска РФ также продолжали атаки вблизи Синьковки, возле Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Дружелюбовки, Чернещины, Новосадового, Заречного, Грековки и Торского 20 и 21 сентября.

Операция №3 - Донецкая область

Сообщается, что 20 и 21 сентября российские оккупанты продолжали наступательные операции к юго-востоку от Северского в районе Выемки, но без продвижения.

20 и 21 сентября войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, но также не продвинулись.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали вблизи Часового Яра, Калиновки, в направлении Майского, возле Ивановского, Андреевки и около Белой Горы.

Заместитель командира бригады ВСУ, действовавшей на направлении Часового Яра, сообщил, что российская пехота в большинстве своем атакует на этом направлении на багги, мотоциклах и вездеходах из-за значительных потерь российской военной техники.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 сентября, показывают, что российские захватчики незначительно продвинулись в центре Торецка и центральной части Леонидовки (юго-западнее Торецка).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись вдоль улиц Дружбы и Ивана Карабица в центре Торецка.

20 и 21 сентября войска РФ продолжали наступательные действия в районе Дачного, вблизи самого Торецка, в районе Нелиповки и в направлении Щербиновки.

Войска РФ продолжали наступательные операции к востоку и юго-востоку от Покровска, но 21 сентября не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска будто бы продвинулись вдоль фронта шириной 2,3 км и глубиной до 1,24 км к западу и юго-западу от Гродовки и достигли восточной окраины Николаевки (непосредственно к западу от Гродовки).

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ продвинулись до 850 метров к западу от Украинска и захватили шахту "Селидовская" непосредственно к западу от этого населенного пункта. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские оккупанты продолжали наступательные операции в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Зеленого Поля, Красного Яра и Гродовки, в районе Новогродовки, Сухого Яра, Мариновки, Михайловки, Селидово, Миролюбовки, Лисовки, Желанное Первое, Цукуриного и Горняка 20 и 21 сентября.

Российский источник ISW 20 сентября рассказал, что войска РФ прекратили фронтальный обстрел украинских позиций на востоке Украины и сосредоточены на окружении позиций ВСУ с целью захвата территории, в частности вблизи Горняка и Селидово.

Войска РФ недавно совершили усиленный механизированный штурм к западу от города Донецк и продолжили наступательные действия в этом районе 21 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Действовавшая на Кураховском направлении украинская бригада 20 сентября опубликовала геолокационные кадры, на которых видно, как войска РФ ведут усиленный батальонный механизированный штурм вблизи Максимильяновки 19 сентября, и сообщила, что оккупанты применили 52 единиц бронетехники в 24 попытках.

Украинская бригада сообщила, что уничтожила 8 танков и БМП, 4 БТРа, 1 БТР МТ-ЛБ, мотоцикл и повредила 4 БМП.

В ISW отмечают, что российское командование может считать, что продолжение относительно крупных механизированных штурмов в этом районе позволит войскам РФ продвинуться дальше быстро в направлении Курахово, несмотря на регулярную неспособность российских военных провести эффективные механизированные штурмы.

"ISW еще не нашло доказательств того, что российские силы продвинулись во время механизированного штурма размером в батальон близ Максимилиановки", - добавили эксперты в своем отчете.

20 и 21 сентября русские оккупанты вели наступательные действия в районе Георгиевки и Александровки, а также в направлении Дальнего.

Войска РФ недавно продвинулись юго-западнее города Донецка и осуществили механизированное наступление в этом районе размером в батальон.

На видео с геолокацией от 20 сентября видны, как сообщается, части российской 5-й танковой бригады, которые продвигаются северо-восточнее Пречистовки (к западу от Угледара) во время механизированного штурма размером во взвод.

Украинская бригада, действующая юго-западнее Донецка, 21 сентября опубликовала кадры, на которых видно, как ВСУ отражают механизированную российскую атаку размером в батальон возле Константиновки в неустановленный день, и сообщила, что войска РФ использовали во время штурма 35 единиц бронетехники и 9 танков.

Украинская бригада сообщила, что во время механизированного штурма численностью в батальон уничтожила пять российских БТРов.

В ISW отмечают, что пока нет подтверждения того, что российские войска продвинулись во время механизированного штурма размером в батальон возле Константиновки.

20 и 21 сентября российские оккупанты продолжали наступательные действия возле Константиновки, Екатериновки, Богоявленки, Угледара, Новоукраинки и Пречистовки.

Украинские и российские источники ISW не сообщали о боевых действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 21 сентября.

21 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко распространил спутниковые изображения нескольких российских материально-технических объектов в районе Бердянск-Мариуполь и заявил, что ВСУ нанесли удары по этим объектам.

"Южная ось"

В Генштабе ВСУ сообщили 21 сентября, что российские оккупанты атаковали вблизи Гуляйполя.

20 и 21 сентября продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Работино, Новоандреевки, Новоандреевки, Лобкового и Малой Токмачки.

Оккупационный "чиновник" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские системы ПВО якобы сбили две украинские управляемые авиационные бомбы, двигавшиеся в сторону оккупированного Токмака.

20 и 21 сентября на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои.

Российские "военкоры" утверждали, что 21 сентября войска РФ якобы перехватили несколько украинских ракет над оккупированным Крымом.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 21 сентября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что более половины из них прошли на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях. При этом на Покровском направлении предварительно за день было обезврежено 460 оккупантов, из них 188 - безвозвратно.