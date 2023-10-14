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ВСУ отбивают атаки под Авдеевкой, несмотря на преимущество россиян в количестве военных: карты DeepState

Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне пытаются атаковать Авдеевку, используя кратно большее число личного состава, однако ВСУ удается отбивать эти атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

Аналитики отмечают, что россияне давят со стороны Водяного и Красногоровки, кроме того, атакуют и со стороны Невельского и Крутой Балки.

"Сейчас стало меньше техники, но еще много россиян бегает по посадкам и их надо ловить и не давать закрепиться. Вчера была попытка врага зайти спецурой на террикон возле Авдеевки, но у нашей артиллерии были другие планы. У Новомихайловки враг имеет частичный успех за последние дни" , - отметили в DeepState.

Аналитики отмечают, что россияне имеют кратное преимущество в живой силе и технике, однако Силам обороны удается отражать вражеские атаки.

Кроме этого, на Сватовском направлении россияне возобновили штурмовые действия из Лимана Первого и Орлянского, бои продолжаются. А в Запорожском направлении они продолжают атаковать возле Новопрокоповки и Вербового. Идут бои севернее Копанов.

По остальным направлениям без изменений, сообщают аналитики.

Наступление РФ на Авдеевку

В последние дни российские военные существенно активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки. Вражеские атаки называют величайшим наступлением захватчиков на город с начала полномасштабной войны.

Отметим, что войска РФ активно пытаются оцепить город. В Силах обороны Украины считают, что таким образом захватчики хотят одержать хоть какую-то знаковую "победу" и переломить ход боевых действий.

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время наступления россияне использовали фосфор.

Больше о том, почему российские оккупанты штурмуют Авдеевку, которую называют "воротами в Донецк" - читайте в материале РБК-Украина.

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