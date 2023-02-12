ВСУ отбили утраченные позиции в Донецкой области: карты боев от ISW

Ситуация на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Сообщается, что российские силы продолжали наступательные операции северо-западнее Сватового на фоне противоречивых утверждений о продвижении россиян 11 февраля. Российский военный блоггер утверждал, что бои у Гряниковки (53 км к северо-западу от Сватового) продолжаются и что российские войска установили контроль над Двухлетней (55 км к северо-западу от Сватового). Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска полностью захватили Двухлетнее (53 км северо-западнее Сватового) 10 февраля, и, возможно, этот "военкор" перепутал эти два населенных пункта.

Другой известный военный блоггер утверждал, что было преждевременно оценивать, захватили ли российские войска Двухлетнее, поскольку оно находится очень далеко от российских позиций, но другой "военкор" отметил, что его коллега, вероятно, перепутал Двухлетнее с Двухлетней. ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что российские войска находятся в Двухлетнем, ни того, что российские войска продвигались ближе к Двухлетнему. Российский "военкор" также заявил, что российские войска совершили неудачный штурм Стельмаховки (15 км к западу от Сватового).

11 февраля русские войска продолжали наступательные действия в районе Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские штурмы вблизи Кременной, Шепилового (8 км к югу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной). В украинском Генштабе также сообщили, что российские войска укрепляют группировку сил в районе Кременного.

На кадрах, опубликованных 10 февраля, утверждается, что российские части 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии находятся в районе Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 10 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, обеспечили маргинальное продвижение к западу от Шепилового. Российский "военкор" утверждал, что русские войска вели штурм с Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной) в направлении Заречного (17 км к западу от Кременной).

Бои на Донбассе

Российские войска продолжают отдавать предпочтение наступательным операциям в Донецкой области. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный 11 февраля сообщил главе Объединенного начальника штаба США генералу Марку Милли, что российские войска ежедневно проводят до 50 атак в направлении города Донецка и проводят постоянные атаки вокруг Бахмута.

Залужный заявил, что вокруг Угледара и Марьинки продолжаются ожесточенные бои, украинским войскам удалось вернуть утраченные позиции в Донецкой области. Залужный добавил, что залогом успеха на этих участках фронта является эффективная артиллерия и отметил, что для этого нужно как оружие, так и боеприпасы.

11 февраля русские войска продолжили наступательные деяния в районе Бахмута. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки между российскими и украинскими войсками в районе Бахмута произошло 39 боевых столкновений. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские штурмы вблизи Бахмута, Красной Горы (6 км к северу от Бахмута) и Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, как российские войска свободно передвигаются по восточной части Красной Горы, и, вероятно, указывают на то, что украинские войска отступили от населенного пункта. Российские "военкоры" утверждали, что российские войска оцепили украинские войска в Красной Горе и что боевики группы "Вагнера" сейчас занимают позиции в юго-восточной части Парасковеевки (7 км к северу от Бахмута).

Российский военный блоггер также утверждал, что элементы группы "Вагнера" вели штурм в направлении Федоровки (18 км к северу от Бахмута). Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что боевики группы "Вагнера", вероятно, обеспечили незначительное продвижение на северо-восточной окраине Бахмута. Российский "военкор" заявил, что российские войска проводили штурм восточных окраин Бахмута.

На геолокационных кадрах, опубликованных 11 февраля, виден разрушенный мост через канал Северский Донец вдоль трассы Т0504 к западу от Ивановского, а российский источник утверждает, что украинские войска разрушили мост, чтобы создать условия для выхода из Бахмута. Украинские войска вряд ли уничтожили мост и предположительно намерены поддерживать критические наземные линии связи (GLOC) с Бахмутом, продолжая защищать город. Народное ополчение так называемой "ДНР" заявило, что 132-я бригада 1-го армейского корпуса совершила неуточненное наступление в направлении Торецкая (23 км юго-западнее Бахмута).

Российские войска вряд ли предпримут скоординированные действия по захвату Северска в ближайшие недели, вопреки предварительным заявлениям российских "военкоров". Известные российские военные блоггеры недавно ответили на продвижение группы "Вагнера" к северу от Соледара (20 км к югу от Северска) и российские заявления о захвате Белогоровки Луганской области (13 км к северо-востоку от Северска), предположив, что российские войска приступают к дополнительным усилиям. из окружения Северска.

ISW оценило, что российским войскам предстоит предпринять гораздо более скоординированные усилия в направлении Северска с севера, востока и юга, чтобы наступить на этот поселок. ISW заметила, что наступательные операции группы "Вагнера" севернее Соледара замирают в предыдущие дни, что свидетельствует о том, что эти операции служили общим усилиям России по окружению Бахмута, а не были направлены на Северск. Российские "военкоры" также не упоминали о российском наступлении с целью взятия Северска, поскольку российские заявления о захвате Белогоровки оказались ложными.

11 февраля российские войска продолжали наступление на западных окраинах Донецка. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские штурмы возле Парасковиевки (36 км юго-западнее Авдеевки). Российский "военкор" утверждал, что российские силы проводили штурм вблизи Красногоровки (21 км юго-западнее Авдеевки) и самой Авдеевки.

Сообщается, что 11 февраля российские войска продолжили наступление в западной части Донецкой области. Российский военный блоггер заявил, что в дачной зоне к югу и юго-востоку от Угледара (30 км к юго-западу от Донецка) продолжаются ожесточенные бои. Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают последствия российского термобарического артиллерийского удара вблизи Угледара.

Термобарические артиллерийские системы являются средствами военного округа и могут свидетельствовать о том, что российские силы придают приоритет операциям вокруг Угледара. Российский "военкор" также утверждал, что российские войска совершили наземную атаку на Пречистовку (35 км к юго-западу от города Донецк).

"Южная ось"

11 февраля российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак на юге Украины. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что украинские войска усилили диверсионно-разведывательные действия вдоль линии фронта в Запорожской области. Рогов также выразил неизменную обеспокоенность тем, что украинские силы готовятся к предстоящему контрнаступлению.

Российские войска, вероятно, осушают Каховское водохранилище к северу от оккупированной Запорожской области. NPR сообщало, что российские войска специально открыли шлюзы Каховского водохранилища сразу после того, как они взорвали дамбу во время ухода с западного (правого) берега Херсонской области 11 ноября. NPR отмечало, что уровень воды в Каховском водохранилище снизился с 16,1 метра 1 декабря 2022 до 14,1 метра 6 февраля.

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает и будет угрожать безопасности ЗАЭС. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил это заявление, отметив, что текущий уровень воды не представляет угрозы для ЗАЭС, но может угрожать безопасности ЗАЭС, если уровень воды продолжит падать.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают накапливать живую силу на восточном (левом) берегу Херсонской области. Советник Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что российские войска продолжают взимать живую силу для обеспечения деятельности правоохранительных органов и не готовятся к наступлению. ISW продолжает оценивать, что российским силам на юге Украины, в частности, на восточном берегу Херсонской области, не хватает необходимой концентрации сил для попытки полномасштабного наступления.