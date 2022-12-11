RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ отразили все атаки врага в двух областях, - Генштаб

Фото: ВСУ отразили все атаки врага в двух областях (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 10 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Винторовка и Могрица Сумской области и Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Харьковской области, Терны Донецкой области и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстреливал позиции Сил обороны в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Георгиевка, Марьинка, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить наши позиции по танкам и артиллерии вблизи Великой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении российские захватчики обстреляли более двадцати населенных пунктов. Среди них - Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Времовка Донецкой области и Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении огневого поражения потерпели пригород и Херсон и другие населенные пункты на побережье Днепра.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Жиливка, Серебрянское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 пункта управления и 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На временно оккупированой территории Луганской области в течение последних 2 недель российские захватчики проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.

В целях пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации. В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных.

Напомним, 10 декабря в оккупированном Мелитополе раздалось более десяти взрывов. Впоследствии мэр Иван Федоров рассказал, что были нанесены удары по базам россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины