ВСУ отразили все атаки врага в двух областях, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Винторовка и Могрица Сумской области и Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Харьковской области, Терны Донецкой области и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстреливал позиции Сил обороны в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Георгиевка, Марьинка, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить наши позиции по танкам и артиллерии вблизи Великой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении российские захватчики обстреляли более двадцати населенных пунктов. Среди них - Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Времовка Донецкой области и Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении огневого поражения потерпели пригород и Херсон и другие населенные пункты на побережье Днепра.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Жиливка, Серебрянское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 пункта управления и 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На временно оккупированой территории Луганской области в течение последних 2 недель российские захватчики проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.

В целях пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации. В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных.