RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

ВСУ отразили попытку прорыва россиян в Купянск

Иллюстративное фото: россияне пытались проваться в Купянск 4 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня пыталась прорваться в город Купянск. Их штурм был отбит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

"Российская армия действительно предприняла попытку прорыва в Купянск сегодня. Несколько единиц техники и пехота пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами", - написал Коваленко.

По его словам, такие штурмы сейчас являются обычной практикой для россиян. Оккупанты пытаются прорваться в жилой сектор или на окраины. Высаживают там десант и пытаются закрепиться до подхода подкрепления.

"Наши воины отработали сегодня хорошо", - отметил Коваленко.

Бои за Купянск

Ранее мы писали о том, что в начале ноября группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако их атака была отражена украинскими военными.

Позже начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уверял, что украинские военные отразили все атаки на Купянск и пока угрозы городу нет.

Подробно о ситуации в Купянске – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскВооруженные силы УкраиныВойна в Украине