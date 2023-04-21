ВСУ отбили примерно 30 атак на Донбассе и уничтожили вражеский ЗРК, - Генштаб

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сегодня ночью, для нанесения авиационных ударов, противник использовал 12 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 8 из них были уничтожены нашими защитниками.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На местности Республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. В течение суток произвел обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Кондратовка Сумской области, а также населенных пунктов Гоптовка и Волчанские Хутора в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении этого времени противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенного пункта Богдановка противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздоловка, Орехово-Васильеввка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населённого пункта Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Херсон.

Недавно во временно захваченный Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек, среди осужденных, якобы для обеспечения правопорядка. Среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу российской федерации, вероятно, для поднятия духа захватчиков. В то же время известно, что некоторые находившиеся в городе боевые подразделения постепенно выводятся из населенного пункта на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым.

Авиация Сил обороны за текущие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника.