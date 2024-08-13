ВСУ отбили позиции в Нью-Йорке и под Северском, РФ давит на ряде направлений: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись в пределах Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что захватчики незначительно продвинулись в центре Волчанска.

11 и 12 августа продолжались бои в пределах Волчанска и непосредственно к востоку от Волчанска возле Тихого.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ не ведут наступательных действий к северу от Харькова возле Глубокого или западнее Волчанска возле Зеленого и Старицы, но наносят мощные удары по войскам РФ с беспилотников в этих районах.

В Харьковской оперативно-тактической группировке войск ВСУ сообщили, что оккупанты возле Волчанска пытаются улучшить свою материально-техническую базу и связь, что, вероятно, улучшит общее командование и контроль в этом районе.

Также в ОТГ "Харьков" рассказали, что российские захватчики северо-западнее Тихого укрепляют свои нынешние позиции.

Операция №2 - Луганская область

Сообщается, что российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 12 августа.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы отбросили ВСУ с нескольких полос к югу от Берестового, продвинулись к югу от Новоселовского и наступают на нескольких направлениях в направлении трассы Н-26 Купянск - Сватово.

Российский блогер отметил, что бои, однако, остаются позиционными.

Также путинские войска атаковали возле Песчаного, Стельмаховки, Глушевки и Новоосинового, Макеевки, Невского, Новосадового, Тернов, вблизи Торского и в районе Серебрянского леса 11 и 12 августа.

Операция №3 - Донецкая область

ВСУ недавно возобновили позиции к юго-востоку от Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, показывают, что украинские войска продвинулись к югу от Ивано-Дарьевки.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, возле Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки 11 и 12 августа.

Российские захватчики продвинулись севернее Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 5 августа, показывают, что оккупанты продвинулись юго-восточнее Григоровки.

11 и 12 августа продолжались бои возле Часового Яра, около Калиновки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки.

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Торецка, а ВСУ недавно отбили позиции к югу от Торецка 12 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, показывают, что войска РФ немного продвинулись в юго-западной части Железного.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что ВСУ недавно отбили позиции в западном и центральном районах Нью-Йорка.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в центре Дружбы, в западной части н.п. Северное и возле Юровки, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Бои также продолжались 11 и 12 августа под Торецком, Дружбой, Железным, в районе Нью-Йорка, Нелиповки и Сухой Балки.

Российские захватчики недавно продвинулись к востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 12 августа, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах Ивановки и юго-восточнее Гродовки.

В Минобороны РФ и российские "военкоры" заявляли 12 августа, что путинские войска продвинулись в северную Карловку и якобы захватили Лисическое (оба восточнее Покровска).

Представитель бригады ВСУ, действовавшей на Покровском направлении, 12 августа заявил, что передовые украинские войска не заметили уменьшения российской активности на этом направлении после начала операции в Курской области РФ 6 августа.

Спикер добавил, что оккупанты не отвели никаких значительных сил с этого направления, но отметил, что войска РФ, похоже, ограничили использование беспилотников и бронетехники в этом районе.

По словам спикера, российские захватчики атакуют небольшими группами из двух-трех человек через леса, и эта тактика усложняет ВСУ отслеживание групп.

Войска РФ 11 и 12 августа продолжали наступательные операции в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Елизаветовки и Гродовки, в районах Скучного, Новогродовки, Желанного, Орловки, Николаевки и Карловки.

Российские оккупанты продолжали атаковать вблизи Красногоровки и Георгиевки, Константиновки и Водяного 11 и 12 августа, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Войска РФ 11 и 12 августа продолжали обстрелы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, в том числе вблизи Угледара.

"Южная ось"

Бои продолжались 11 и 12 августа на западе Запорожской области вблизи Работино, Новоданиловки, Малой Токмачки, Вербового и Гуляйполя, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

11 и 12 августа войска РФ продолжали наземные атаки на левом берегу Херсонской области, в том числе возле Крынок, но линия фронта не изменялась.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 12 августа информировали, что с начала суток на фронте произошло 133 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что ситуация на Покровском направлении остается самой горячей, где фиксировалась почти половина всего количества вражеских штурмов.

Ранее эксперты рассказали РБК-Украина, изменил ли "Курский прорыв" ситуацию на фронте в Украине.