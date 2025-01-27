ВСУ отбили более 60 атак врага на Покровском направлении: что происходит на фронте

По состоянию на вечер 27 января на фронте произошло 148 боевых столкновений. Российские оккупанты интенсивно атакуют на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, с начала суток противник нанес 20 авиационных ударов с применением 43 КАБов, более 820 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
На Харьковском направлении пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.
На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой. Один бой еще продолжается.
Девять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодязи. Наши защитники уже отбили все атаки противника.
На Северском направлении наши воины успешно отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы, пока все боестолкновения завершены.
Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе Торецка, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 77 штурмовых и наступательных действий.
Активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.
Шестьдесят пять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще двенадцать боестолкновений - продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка. Враг нанес авиационный удар КАБами по Запорожскому.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районе Новоданиловки и в направлении Орехова, в то же время нанес авиаудар в районе Степногорска.
Трижды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
На Гуляйпольском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.
Тринадцать боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении, одно из которых продолжается до сих пор. В течение суток враг совершил 222 артиллерийских обстрела, в частности, два - из реактивных систем залпового огня, нанес 19 авиационных ударов, сбросил 25 управляемых бомб.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 831 тысячи военных.
В частности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек.
Также вчера украинские воины уничтожили 3 танка, 12 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем и другую технику врага.
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