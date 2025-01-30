ВСУ отбили более 30 атак россиян на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 30 января произошло 85 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно атаковать на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение в направлении Липцов.
Дважды, при поддержке авиации, враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы неподалеку Петропавловки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Копанки, Невское, Ямполовка, Зеленая Долина, Терны и Колодязи. С начала суток украинские воины отбили уже семь атак, еще два боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении с начала суток враг совершил семь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского, четыре боестолкновения еще продолжаются.
На Краматорском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий захватчиков вблизи Орехово-Васильевки, Новомарочного, Часового Яра и Предтечино, одно боестолкновение еще продолжается. В то же время враг нанес авиаудары по районам Федоровки, Тихоновки и Белокузминовки.
На Торецком направлении украинские защитники отражали семь вражеских атак в районах Торецка, Щербиновки и Крымского, три боестолкновения еще продолжаются. Авиационным ударам подверглись Щербиновка и Иванополье.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 40 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 33 атаки противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку на позиции украинских войск вблизи Константинополя. Авиаударам КАБами подверглись населенные пункты Разлив и Комар.
На Гуляйпольском направлении агрессор совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки. От вражеских авиаударов пострадали Терновое и Темировка.
На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.
На Приднепровском направлении противник совершил пять атак, получил отпор.
В Курской области украинские защитники за сегодня отбивали семь атак российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются, кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом девять управляемых авиабомб.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 835 тысяч военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек.
Кроме того, украинские воины вчера уничтожили 14 танков, 17 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем и другую технику врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.