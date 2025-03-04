ВСУ отбили более 20 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

На фронте зафиксировано более 100 боевых столкновений. Наибольшие столкновения зафиксированы на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение. Российские войска нанесли 56 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые авиационные бомбы, использовали 2638 дронов-камикадзе и осуществили более 5100 артиллерийских обстрелов, из которых 186 были из реактивных систем залпового огня.
На Харьковском направлении украинские силы отбили две атаки противника у Бочкового и Красного Первого.
На Купянском направлении зафиксировано две попытки штурма в районах Загрызово и Ивановки.
На Лиманском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону в районах Новолюбовки, Ивановки и Ямполовки.
На Северском направлении зафиксирована одна атака возле Белогоровки.
На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения вблизи Часового Яра, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении российские войска совершили 13 атак в районах Крымского и Торецка.
На Покровском направлении произошло 21 боевое столкновение. Враг пытался продвинуться в районах Александрополя, Лисовки, Проминя, Даченского, Преображенки, Котлиного, Улаклы и Андреевки.
На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили семь атак противника, который пытался прорваться в направлении Константинополя, Бурлацкого и Скудного.
На Гуляйпольском направлении враг пытался атаковать в направлении Привольного.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Степного и Нестерянки.
В Курской операционной зоне украинские силы отбили 29 атак захватчиков, которые также нанесли 13 авиационных ударов с использованием 17 управляемых бомб и осуществили 308 артиллерийских обстрелов, из которых 17 - из реактивных систем залпового огня.
На Приднепровском направлении активных штурмовых действий противника не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага нет.
Кроме этого, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава и техники противника, а также уничтожили артиллерийскую систему и два пункта управления врага.
За минувшие сутки российская армия потеряла в боях против Украины 1340 военных. Кроме этого, Силы обороны уничтожили 45 артиллерийских систем, 86 беспилотников и 101 единицу автомобильной техники.
В общем, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года потери врага ориентировочно составили 879 410 военных. ВСУ ликвидировали 10 255 танков, 21 298 бронированных машин, 24 064 артиллерийских системы и 1306 реактивных систем залпового огня. Также уничтожено 1094 средства ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 27 741 беспилотник и 3085 крылатых ракет. Военно-морской флот РФ потерял 28 кораблей и катеров и одну подводную лодку.