Украинские воины отбили более 15 атак в двух областях и уничтожили "Аллигатор" россиян, - Генштаб

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Вражеского огневого влияния подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области, Рожковичи, Товстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области и Гранов, Светличное, Стрелка, Волчанск, Землянки, Рублено, Красное Первое, Новомлынск.

Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории России по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Гряниковку и Кучеровку Харьковской области, Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Червонопоповку Луганской области и Терны, Новоселовку, Спорное, Роздоловку и Степовое Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Жилловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них Спорное, Выемка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукра Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары возле Каменки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении огневого поражения подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности Времовка, Новополь, Темировка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское. Вражеские авиаудары зафиксированы недалеко от Новополя и Малиновки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львов, Ивановку, Токаревку, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Уничтожен российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его склада боеприпасов.