ВСУ отвергли россиян от Угледара: карты боев от ISW

Россияне не добились никаких успехов на севере Харьковской области, а под Угледаром ВСУ удалось отбросить вражеские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

15 февраля российские войска не добились никаких подтвержденных успехов на севере Харьковской области. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российскую атаку вблизи Гряниковки Харьковской области. Бывший заместитель министра внутренних дел так называемой "ЛНР" Виталий Киселев 15 февраля заявил, что российские войска зачищают Гряниковку и наступают в направлении Масютовки, чтобы вытеснить украинские силы с восточного (левого) берега реки Оскол.

Киселев также утверждал, что российские войска в большинстве своем вытеснили украинские силы из района Синьковки во время боевых действий там. Пока ISW не может подтвердить заявления Киселева. 15 февраля спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что российские войска пока не наносят наземных ударов в Харьковской области, а ведут обстрелы.

15 февраля российские войска совершили наземные атаки на линии Кременна и Сватово. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на Невское, Кременную и Белогоровку Луганской области. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска добились тактических успехов возле Площадки и атаковали в направлении Заречного и Невского, а также эпизодические бои продолжаются у Ямполевки и балки Журавка.

Российские источники могли добиться тактических успехов в лесистой местности близ Дибровы 15 февраля. Министерство обороны России утверждало, что российские артиллерийские подразделения Центрального военного округа нанесли поражение украинским силам вблизи Дибровы. Несколько российских "военкоров" утверждали, что российские войска продвинулись на 2-3 километра от Кременной в дубравских лесах, и опубликовали фотографии окопов в лесах.

Бои на Донбассе

15 февраля русские войска продолжили наступательные действия вокруг Бахмута. Представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что за минувшие сутки между российскими и украинскими войсками в районе Бахмута произошло по меньшей мере 25 боевых столкновений. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи самого Бахмута, а также Федоровки (18 км к северу) и Ивановское (6 км к западу).

Российский "военкор" утверждает, что боевики группы "Вагнера" пытались продвинуться в направлении Веселого (19 км северо-восточнее Бахмута) и успешно продвинулись в направлении Раздолевки (18 км севернее Бахмута). Геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, показывают, что украинские войска, вероятно, удерживают позиции на западной окраине Красной Горы (6 км к северу от Бахмута).

Российские военные блоггеры утверждали, что боевики группы "Вагнера" продвинулись на юго-западной окраине Парасковеевки (8 км к северу от Бахмута) и оцепили украинские войска в этом населенном пункте, хотя визуального подтверждения этих утверждений ISW не нашло. Геолокационные кадры, опубликованные 14 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, обеспечили незначительное продвижение на северо-восточной окраине Бахмута.

Российский "военкор" утверждал, что боевики "Вагнера" штурмовали окрестности Бахмута из Благодатного (10 км к северу от Бахмута), Красной Горы и района Ступки Бахмута. Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что он ожидает, что боевики "Группы Вагнера" оцепят Бахмут до марта или апреля, но признал, что несколько факторов, включая поставки оружия Западу, могут задержать оцепление Бахмута.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска перекрыли участок трассы E40 от Бахмута до Славянска и что теперь украинские войска должны использовать сеть сельских дорог для снабжения своей группировки в Бахмуте с севера. ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что российские силы достигли какого-либо участка E40, необходимого для перекрытия украинской наземной линии связи (GLOC) между Бахмутом и Славянском. Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали возле Ивановского и свободно двигаются по трассе Т0504 Константиновка - Бахмут.

15 февраля русские войска продолжали наступление на западных окрестностях Донецка. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы в пределах 32 км юго-западнее Авдеевки в районе Водяного, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 февраля, показывают, что российские войска продвинулись к Новобахмутовке (13 км северо-восточнее Авдеевки) и, вероятно, захватили населенный пункт.

Российский "военкор" заявил, что подразделения 11-го полка народной милиции так называемой "ДНР" захватили возвышенности вблизи Новоселовки Второй (9 км к северо-востоку от Авдеевки). Геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, обеспечили незначительное продвижение в северо-западной Марьинке (27 км юго-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска изменили тактику вокруг Марьинки и теперь ведут наступление на поселок с севера и юга, пытаясь вынудить украинские войска отойти с позиций в западной части населенного пункта. Это изменение тактики вряд ли будет более эффективным, чем предыдущие попытки России захватить Марьинку.

15 февраля российские войска продолжили наступательные действия на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка) и Пречистовки (40 км юго-западнее Донецка).

Геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, показывают, что украинские силы, вероятно, оттеснили российские силы с позиций к югу и юго-востоку от Угледара. Российский "военкор" заявил, что подразделения 155-й и 40-й морских пехотных бригад Тихоокеанского флота, 29-й общевойсковой армии СВО, 3-го армейского корпуса и батальона так называемой "ДНР" "Каскад" продолжают вести наступательные действия в районе , но открытая местность вокруг поселения усложняет продвижение россиян.

"Южная ось"

Российские источники намекали на то, что украинские силы могут удерживать позиции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области. 15 февраля российский "военкор" расширил кадры, на которых корреспондент российского издания "Известия" утверждает, что находится в километре от украинских позиций в неопределенном населенном пункте в районе Каховского водохранилища.

Корреспондент утверждал, что российские силы вытеснили украинские силы с половины этого неопределенного населенного пункта во время разведывательной операции две недели назад. Сообщается, что российские и украинские войска продолжают разведывательные действия и ведут мелкомасштабные боевые действия в дельте реки Днепр, хотя у ISW нет никаких подтверждений того, что украинцы удерживают позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области.

Российские войска продолжали регулярные обстрелы западнее Гуляйполя и в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Украинские источники сообщили, что российские войска нанесли удары по городу Херсону и в районе Очакова Николаевской области.