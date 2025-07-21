ВСУ отбили на Покровском направлении более 30 штурмов РФ: Генштаб доложил о ситуации

Вражеские обстрелы

В течение суток российские захватчики нанесли два ракетных удара применив 5 ракет, 53 авиационных ударов, сбросив при этом 71 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1427 дронов-камикадзе и осуществили 4327 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых пять продолжаются до сих пор. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 229 артиллерийских обстрелов.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка и Старица.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районе Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска, одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отражали 17 штурмов противника в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг шесть раз атаковал в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

С начала суток на Краматорском направлении враг один раз атаковал в направлении Предтечино.

На Торецком направлении сегодня произошло восемь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки, две атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении, с начала суток, 20 июля, противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Наши защитники отбили 34 штурмов, еще два боестолкновения продолжается до сих пор.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов, из которых 130 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники, пять мотоциклов, три пушки, 14 беспилотных летательных аппаратов, три антенны управления БпЛА, два пункта управления БпЛА, также повреждены три единицы автомобильной техники, две пушки и две антенны управления БпЛА российских оккупантов", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка и Новополь. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по населенным пунктам Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, кроме того враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Одрадокаменке.