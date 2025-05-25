ВСУ отбили на Покровском направлении 20 атак, бои продолжаются, - Генштаб

По состоянию на 16:00, на фронте с начала суток произошло 100 боевых столкновений. Почти треть из них только на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Сегодня от артиллерийских обстрелов с территории РФ снова пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Александровка, Белая Береза, Стариково, Славгород, Малушино, Бруски, Новая Гута, Николаевка, Порозок и Дмитровка в Сумской области.
Авиационному удару подверглась Осоевка этой же области. Кроме того, враг нанес ракетные удары по городу Чернигов, а также по Конотопу и Кролевцу Сумской области.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили двадцать пять атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Российские террористы нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Длинная Балка, Александро-Калиново, Степановка.
На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции наших войск в районе Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз - в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. Силы обороны успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.
На Северском направлении враг трижды пытался пройти вперед в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часового Яра.
На Торецком направлении сегодня противник атаковал пять раз - в районе Торецка и Дилиевки, сейчас идут два боестолкновения.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлении Комара, Зеленого Поля и Багатира. До сих пор продолжаются два боестолкновения. Авиаударам неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Новополь.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки и Малиновки.
На Ореховском направлении враг трижды пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Каменское.
На Приднепровском направлении сегодня состоялось две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.
В операционной зоне Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение этих суток отражали 14 атак российских захватчиков. Противник нанес пять авиаударов, сбросив при этом десять КАБ, осуществил 129 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним, что сегодня потери росармии в личном составе за все время полномасштабной войны превысили 980 тысяч солдат. Только за последние сутки, с 24 на 25 мая, враг потерял еще 1020 военных.
Также мы писали, что ВСУ уничтожили 68 артсистем, 190 дронов и 112 единиц автотехники.
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