В освобожденных населенных пунктах Херсонской области ВСУ проводят стабилизационные мероприятия, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 11 ноября успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударов подверглись более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области, Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка. Донецкая область.
В освобжденных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия.
Противник усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территорию религиозных организаций, учебных заведений и здравоохранения для размещения военнослужащих, военной техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии.
Подтверждено поражение Cилами обороны района сосредоточение оккупантов в Запорожской области 10 ноября текущего года. В результате него враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение оказались 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
За прошедшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БПЛА "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 других важных военных объекта оккупантов.
Напомним, в Черном море ныне находится 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.
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