ВСУ отразили наступление россиян в трех областях, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Северск на Донетчине, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков на Николаевщине.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белорусь поддерживает вооруженную агрессию РФ против украинцев.

Россия продолжает перекидывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области;

направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области; на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях - по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области; Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Заречное и Ямполевка Донецкой области;

и направлениях - по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области; Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Заречное и Ямполевка Донецкой области; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Майорск, Опросное, Северск, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Майорск, Опросное, Северск, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Никольское, Павловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области и Дорожнянка, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское и Ольговское.

и направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Никольское, Павловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области и Дорожнянка, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское и Ольговское. На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них - Белогорка, Давыдов Брид, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Красное Херсонской области и Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.

На территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.

Продолжается подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской - уничтожен состав боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 - по взводным опорным пунктам, а также 4 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.