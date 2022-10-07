ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 9 населенных пунктов, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище;

на Краматорском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Раздолевка;

на Бахмутском направлении противник оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки.

В Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки.

На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати пяти населенных пунктов по всей линии столкновения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 23 удара. Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили более 20 БПЛА врага. Среди них – 5 "Орлан-10", 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, состав боеприпасов и переправу.