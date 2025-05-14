ВСУ отбили за сутки 40 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 13 мая, на фронте с начала суток произошло 125 боевых столкновений. Много боев было на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня государство-террорист нанесло 60 авиационных ударов, применив 101 управляемую бомбу. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1052 дроны-камикадзе и осуществили 3580 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска.

Дважды враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении - вблизи Песчаного и Загрызово.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак в районах Новомихайловки, Новосергиевки, Колодязов, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки. Еще семь атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло восемь вражеских атак в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отбили шесть вражеских атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Старая Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Луч. Сдерживая вражеский натиск, отражено 40 атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по Полтавке и Русиному Яру.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 144 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили миномет, восемь разведывательных БпЛА, восемь единиц автомобильной техники, три мотоцикла. Также украинские защитники поразили пушку, миномет и одну боевую бронированную машину врага", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 20 вражеских атак вблизи Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Багатира, Новополя, Одрадного и в сторону Зеленого Поля. До сих пор продолжается пять боестолкновений. Населенные пункты Новодаровка и Темировка подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Высокое, Малиновка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили две атаки захватчиков в направлениях Новоданиловки и Малой Токмачки. Враг нанес авиаудары по району Каменского.

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед в направлении Садового.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где наши войска за сегодня отбили восемь атак противника. Российские захватчики нанесли 17 авиаударов, применив 33 управляемые авиабомбы, и осуществили 241 артиллерийский обстрел, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.