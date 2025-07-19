ВСУ отбили за сутки 35 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

За сегодня российские захватчики нанесли четыре ракетных удара применив 31 ракету, 44 авиационных ударов, сбросив при этом 72 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1375 дронов-камикадзе и осуществили 4151 обстрел по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых пять продолжаются до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил восемь управляемых бомб, совершил 288 артиллерийских обстрелов.

Сегодня враг шесть раз атаковална Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка, Липцы и Старица.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районе Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 13 штурмов противника в районах населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григорьевка, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в районе Серебрянки.

С начала суток на Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах Часового Яра и Белой Горы, две атаки украинские подразделения уже отбили, продолжается бой.

На Торецком направлении сегодня произошло восемь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Дачное, Мирноград, Зверево, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска.

"Наши защитники отбили 35 штурмов, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое", - говорится в сообщении.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 67 оккупантов, из которых 51 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один мотоцикл, десять беспилотных летательных аппаратов и один терминал спутниковой связи", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Свободное Поле, Зеленое Поле и в направлении Малиевки. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе Малиновки

На Ореховском направлении украинские за текущие сутки состоялось одно боестолкновение вблизи Каменского, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Тягинка и Львовское.