ВСУ отбили десятки атак россиян на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В течение дня противник нанес по территории Украины два ракетных удара, применив две ракеты, 71 авиаудар (сбросили 91 управлямые авиабомбы), а также задействовали 593 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3751 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня один раз атаковали возле Волчанска. Под бомбардировку попал Харьков, а по Белокриничному террористы били неуправляемыми авиационными ракетами с вертолетов Ка-52.

Девять раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Лозовой и Глушковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Лозовой и Глушковки. Продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз пытались продвинуться в районах Чернещины, Макеевки, Новосадового, Невского, Дибровы, Григорьевки, Ямполовки и Торского. Защитники Украины отбили девять атак врага. Бои продолжаются неподалеку Невского и Новосадового.

На Северском направлении враг совершил 11 атак. Концентрировал усилия в районах Верхнекаменского, Спирного и Звановки. Возле последнего, для поддержки пехоты, задействовал полдесятка боевых машин пехоты. Понес потери. Бои на направлении продолжаются.

На Краматорском направлении россияне осуществили два штурмовых действия вблизи Белой Горы. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении агрессоры шесть раз атаковали при поддержке авиации возле Торецка и Нелиповки. Получили жесткий отпор.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33. Захватчики продолжают натиск на наши позиции возле Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

Нашими защитниками в настоящее время остановлены все атаки. Основные усилия сегодня враг прикладывал в районе Новогродовки, где произошло почти 40 процентов от всех столкновений.

Предварительные потери агрессора составили 336 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожено средство РЭБ, три артиллерийских системы, три автомобиля и шесть мотоциклов, повреждены пять артиллерийских систем и пять автомобилей.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 46 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того враг атаковал в сторону Галициновки, Украинского и Желанного Первого.

На Времовском направлении за сегодня агрессор девять раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Угледара, Золотой Нивы и Шахтерского. Украинские воины остановили семь вражеских штурмов, еще два боя продолжаются возле Угледара, где оккупанты также задействовали штурмовую авиацию - били неуправляемыми авиаракетами.

На Ореховском направлении враг провел всего три атаки - две отбиты у Малой Токмачки и одна продолжается в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении девять попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.