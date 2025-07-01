ВСУ отбили более 140 штурмов: самые "горячие" бои - на трех направлениях

За прошедшие сутки, 30 июня, на фронте состоялось 146 боестолкновений. Наибольшее количество боев фиксировалось на трех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника", - пишет Генштаб.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян.
На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Довгенького и в сторону Петро-Ивановки.
На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосиново.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки.
На Северском направлении остановлено четыре атаки противника в районах Григорьевки и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки.
На Покровском направлении остановлено 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч и не только.
На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Гуляйпольском направлении отражены две атаки противника в направлении Малиновки.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.
На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 1,02 млн единиц живой силы. За минувшие сутки потери врага составили еще 970 человек. Также Силы обороны поразили:
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