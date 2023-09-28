RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ отбили атаку в районе Ровнополя, а россияне не наступали возле Купянска и Лимана

Фото: ВСУ отбили атаку в районе Ровнополя Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные успешно отбили атаку российских войск в районе Ровнополя Донецкой области. В свою очередь, оккупанты не наступали на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаку противника в районе Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении украинские военные отразили атаку в районе Ровнополя Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Но успеха не имел.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию.

"Продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", - добавил спикер.

На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили атаки противника в районе Григоровки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

"В то же время силы обороны продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений", - констатировал Ковальчук.

Cитуация на фронте

По данным Генштаба на утро 28 сентября, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

В частности, ВСУ вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии Работино-Вербовое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине