ВСУ отбили атаку под Волчанском, а РФ несет потери возле Часового Яра: сводка с фронта

Как отмечают в Генштабе, более трети сегодняшних боевых столкновений происходили на Покровском направлении. Кроме того, оккупанты привлекают для ударов по украинской территории авиацию, больше всего от нее страдает приграничье Сумской области.

Ситуация на направлениях

Сумская и Черниговская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ. Так, под обстрелы попали 14 районов разных населенных пунктов. Среди них Поповка, Уланово, Заруцкое, Большая Писаревка, Карповичи и Блешня.

На Харьковском направлении украинские военные в настоящее время отразили одну атаку противника в районе Волчанска. Еще два боевых столкновения там продолжаются.

На Купянском направлении противник четырежды безуспешно штурмовал позиции подразделений Сил обороны возле Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении за день российская армия совершила девять атак на украинские позиции вблизи Невского и Макеевки. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, а три, у Невского, продолжаются.

На Северском направлении враг пытается найти слабину в украинской обороне. Вблизи Белогоровки, Выемки и Спорного провел пять атак, но получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении оккупанты начинали восемь штурмов близ Часового Яра и Белой Горы. Три из них еще не завершены. Враг несет потери и концентрирует усилия в районе Часового Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до семи. Две из них украинские воины остановили. Бои еще ведутся у Нью-Йорка и Торецка. Этот город продолжает подвергаться авиабомбардировкам - за сегодня их было уже четыре. А позиции Сил обороны в районе Дружбы враг обстреливал неуправляемыми авиаракетами - выпустил 12 единиц.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах восьми разных населенных пунктов. Больше всего боевых столкновений прошло возле Гродовки и Желанного - восемь и семь соответственно. Территории близ Александрополя были обстреляны НАРами и КАБами.

На Кураховском направлении завершились восемь вражеских атак в сторону Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времьевском направлении завершилось безуспешно для врага боестолкновение недалеко от Водяного. Российские террористы применили две управляемые авиабомбы для удара по Нескучному. Дважды били НАРами у Новодонецкого.

На Приднепровском направлении две атаки россиян успеха не имели.

По остальным направлениям без особых изменений, отметили в Генштабе.