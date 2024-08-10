ВСУ отбили атаку под Волчанском, а РФ несет потери возле Часового Яра: сводка с фронта

С начала 10 августа на фронте уже произошло 72 боевых столкновений. Россияне продолжают штурмовать Часов Яр и несут там потери, а ВСУ уже отбили одну из российских атак на Волчанск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба.
Как отмечают в Генштабе, более трети сегодняшних боевых столкновений происходили на Покровском направлении. Кроме того, оккупанты привлекают для ударов по украинской территории авиацию, больше всего от нее страдает приграничье Сумской области.
Сумская и Черниговская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ. Так, под обстрелы попали 14 районов разных населенных пунктов. Среди них Поповка, Уланово, Заруцкое, Большая Писаревка, Карповичи и Блешня.
На Харьковском направлении украинские военные в настоящее время отразили одну атаку противника в районе Волчанска. Еще два боевых столкновения там продолжаются.
На Купянском направлении противник четырежды безуспешно штурмовал позиции подразделений Сил обороны возле Стельмаховки и Берестового.
На Лиманском направлении за день российская армия совершила девять атак на украинские позиции вблизи Невского и Макеевки. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, а три, у Невского, продолжаются.
На Северском направлении враг пытается найти слабину в украинской обороне. Вблизи Белогоровки, Выемки и Спорного провел пять атак, но получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.
На Краматорском направлении оккупанты начинали восемь штурмов близ Часового Яра и Белой Горы. Три из них еще не завершены. Враг несет потери и концентрирует усилия в районе Часового Яра.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до семи. Две из них украинские воины остановили. Бои еще ведутся у Нью-Йорка и Торецка. Этот город продолжает подвергаться авиабомбардировкам - за сегодня их было уже четыре. А позиции Сил обороны в районе Дружбы враг обстреливал неуправляемыми авиаракетами - выпустил 12 единиц.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах восьми разных населенных пунктов. Больше всего боевых столкновений прошло возле Гродовки и Желанного - восемь и семь соответственно. Территории близ Александрополя были обстреляны НАРами и КАБами.
На Кураховском направлении завершились восемь вражеских атак в сторону Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.
На Времьевском направлении завершилось безуспешно для врага боестолкновение недалеко от Водяного. Российские террористы применили две управляемые авиабомбы для удара по Нескучному. Дважды били НАРами у Новодонецкого.
На Приднепровском направлении две атаки россиян успеха не имели.
По остальным направлениям без особых изменений, отметили в Генштабе.
Напомним, ранее украинские военные показали, как выглядит уничтоженный российскими обстрелами Часов Яр в Донецкой области.
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