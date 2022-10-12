ВСУ отразили атаки врага в районе 7 населенных пунктов, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Оборонно-промышленный комплекс Беларуси задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме этого, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.

В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении - Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасиловка и Сорокино Сумской области;

на Слобожанском направлении - Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Дворична и Дворичне;

на Краматорском направлении - Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;

на Бахмутском направлении - Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - Большая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.

В Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давидов Брид, Благодативка, Сухой Пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за обилия раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, оккупанты направили ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей РФ.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, а также более 20 других важных объектов врага.