ВСУ отразили атаки врага в районе 14 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 4 ноября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.
Продолжает бить по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 - из реактивных систем залпового огня.
Обстрелам российских оккупантов подверглись районы около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов противником и применения ударных БпЛА, включая такую опасность на территории Беларуси.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.
Также известно, что на территории Беларуси проводится доукомплектованием подразделений вооруженных сил РФ за счет мобилизованных, прибывающих с территории России. Мероприятия по боевой подготовке и слажению указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской оьласти и Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещиевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.
3 ноября в Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов. В медицинских подразделениях кафиров не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.
В Херсоне российские оккупанты пытаются обнаружить местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА типа "Орлан-10", 11 дронов Shahed-136 и 2 крылатые ракеты "Калибр".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 4 других важных военных объекта оккупантов.
Напомним, самые жестокие боевые действия на протяжении всей недели сосредоточены на Донбассе. Речь идет о Бахмуте и Соледаре, но ВСУ уверенно держат свои позиции.
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