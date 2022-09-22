ВСУ отразили атаки на востоке, а оккупанты усиливают террор и паспортизацию, - Генштаб

Украинские защитники отбили несколько атак в Харьковской и Донецкой областях. В то же время россияне усиливают террор и паспортизацию на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытаются остановить наступление украинских сил. В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 17 раз ударили авиацией и 24 раза из артиллерии.
Враг обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:
Генштаб отмечает, что на захваченных территориях оккупанты готовят так называемые "референдумы". В Херсонской области россияне под видом выдачи "гуманитарки" пытаются получить личные данные жителей.
В Старобельске Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. Вооруженные группы обходят дома и заставляют людей прийти на "референдум". Проводится подготовка к съемкам сюжетов об "активном участии местных жителей в голосовании".
В Запорожской области оккупанты за деньги и бытовые приборы пытаются заставить украинцев получить российский паспорт.
Сегодня ВСУ успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.
Украинская авиация атаковала 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ и две позиции зенитных ракетных комплексов. Подразделения ПВО уничтожили два БПЛА оккупантов.
Ракетные и артиллерийские подразделения атаковали 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции ПВО, позиции артиллерии, а также 3 склада боеприпаса.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ проводят наступательные операции вблизи Лимана в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.