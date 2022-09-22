ВСУ отразили атаки на востоке, а оккупанты усиливают террор и паспортизацию, - Генштаб

Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытаются остановить наступление украинских сил. В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 17 раз ударили авиацией и 24 раза из артиллерии.

Враг обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:

на Северском направлении - в районе населенных пунктов Шалыгино, Волфине, Ездецкое и Миропольское Сумской области;

- в районе населенных пунктов Шалыгино, Волфине, Ездецкое и Миропольское Сумской области; на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелеча, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двухлетняя, Гусынка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиново и Михуватка;

- в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелеча, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двухлетняя, Гусынка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиново и Михуватка; на Краматорском направлении - Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок;

- Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок; на Бахмутском направлении - Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск;

- Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск; на Авдеевском направлении Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка;

Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не проводил, но оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Времевка, Павловка, Малая Токмачка, Новопольское, Заляцкое, Новоселка, Новоселка, Новоселка;

противник активных действий не проводил, но оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Времевка, Павловка, Малая Токмачка, Новопольское, Заляцкое, Новоселка, Новоселка, Новоселка; на Южнобужском направлении противник обстрелял 37 населенных пунктов.

Генштаб отмечает, что на захваченных территориях оккупанты готовят так называемые "референдумы". В Херсонской области россияне под видом выдачи "гуманитарки" пытаются получить личные данные жителей.

В Старобельске Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. Вооруженные группы обходят дома и заставляют людей прийти на "референдум". Проводится подготовка к съемкам сюжетов об "активном участии местных жителей в голосовании".

В Запорожской области оккупанты за деньги и бытовые приборы пытаются заставить украинцев получить российский паспорт.

Сегодня ВСУ успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

Украинская авиация атаковала 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ и две позиции зенитных ракетных комплексов. Подразделения ПВО уничтожили два БПЛА оккупантов.

Ракетные и артиллерийские подразделения атаковали 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции ПВО, позиции артиллерии, а также 3 склада боеприпаса.