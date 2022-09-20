ВСУ могут освободить правый берег Херсонской области в ближайшие недели, - генерал США
Украинские военные смогут освободить правый берег Херсонской области в ближайшие недели.
Об этом бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес рассказал в блиц-интервью РБК-Украина .
"Это будет сделано в ближайшие недели, по моему мнению. Я не знаю плана украинского Генштаба и не должен знать. Украинский Генштаб проделал мастерскую работу по обеспечению операционной безопасности", - сказал генерал.
Ходжес заявил, что он поражен настойчивым, методическим подходом ВСУ к истощению российских войск в Херсонской области.
"Нет нужды ввязываться в большое сражение, если россиян там можно изолировать и уничтожить, или захватить в плен", - добавил Ходжес.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский создал военные администрации в Херсонской области.
Также жителей освобожденной части Херсонской области призывают эвакуироваться на зиму.
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