ВСУ могут освободить правый берег Херсонской области в ближайшие недели, - генерал США

Об этом бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес рассказал в блиц-интервью РБК-Украина .

"Это будет сделано в ближайшие недели, по моему мнению. Я не знаю плана украинского Генштаба и не должен знать. Украинский Генштаб проделал мастерскую работу по обеспечению операционной безопасности", - сказал генерал.

Ходжес заявил, что он поражен настойчивым, методическим подходом ВСУ к истощению российских войск в Херсонской области.

"Нет нужды ввязываться в большое сражение, если россиян там можно изолировать и уничтожить, или захватить в плен", - добавил Ходжес.