ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов, - Генштаб

Так, на начало 256 суток отражения полномасштабной военной агрессии РФ противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны Украины на отдельных направлениях.

Атаки и обстрелы войск РФ

Украинские военные за минувшие сутки отразили вражеские атаки

в Донецкой области в районах в районах Красногоровки, Бахмута, Иванграда, Опытного, Клищиевки, Марьинки, Павловки, Водяного и Майорска,

в районах в районах Красногоровки, Бахмута, Иванграда, Опытного, Клищиевки, Марьинки, Павловки, Водяного и Майорска, в Луганской области в районе Белогоровки.

Войска РФ вели обстрелы подразделений Сил обороны Украины вдоль линии столкновения, проводили фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и вели воздушную разведку.

"Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - отметили в Генштабе.

Оккупанты нанесли за сутки 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из РСЗО. Били по районам более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях - обстановка без существенных изменений.

На Слобожанском направлении - вражеские обстрелы из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголовка и Дворичанское.

На Купянском и Лиманском направлениях - оккупанты били из артиллерии разных типов в районах н.п. Кисловка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман.

На Бахмутском направлении - захватчики вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах н.п. Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

На Авдеевском направлении - войска РФ стреляли из танков и всего спектра артиллерии в районах н.п. Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах н.п. Угледар, Павловка, Пречистовка, Времовка, Новоселка, Нескучное и Новополье.

На Запорожском направлении захватчики стреляли из разнокалиберной артиллерии в районах н.п. Темировка, Ольговское, Успеновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка и Степное.

На Южнобужском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от огня из РСЗО пострадали Вышетарасовка, Ильинка и Марганец Днепропетровской области.

Противник продолжает нести потери

В Генштабе подтвердили огневое поражение 5 ноября района сосредоточения вражеской военной техники - около 20 единиц - в городе Голая Пристань Херсонской области.

Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в н.п. Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области.

Ситуация на оккупированных территориях

В Энергодаре российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные меры. Так, солдаты противника собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины.

В районе Новософиевки Херсонской области группировка оккупационных войск была усилена подразделением с территории чеченской республики, которое присоединилось к ограблению местных жителей и их жилья.

Удары по вражеским силам

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 24 удара. Под поражением оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств вражеской ПВО.

За прошедшие сутки бойцы ВСУ на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25, БпЛА "Ланцет-3" и четыре дрона "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций артиллерии оккупантов.