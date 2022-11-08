ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов, - Генштаб

Защитники Украины отразили за минувшие сутки атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов на Донбассе. Захватчики ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ об оперативной обстановке на фронтах.
Так, на начало 256 суток отражения полномасштабной военной агрессии РФ противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны Украины на отдельных направлениях.
Украинские военные за минувшие сутки отразили вражеские атаки
Войска РФ вели обстрелы подразделений Сил обороны Украины вдоль линии столкновения, проводили фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и вели воздушную разведку.
"Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - отметили в Генштабе.
Оккупанты нанесли за сутки 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из РСЗО. Били по районам более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В Генштабе подтвердили огневое поражение 5 ноября района сосредоточения вражеской военной техники - около 20 единиц - в городе Голая Пристань Херсонской области.
Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в н.п. Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области.
В Энергодаре российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные меры. Так, солдаты противника собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины.
В районе Новософиевки Херсонской области группировка оккупационных войск была усилена подразделением с территории чеченской республики, которое присоединилось к ограблению местных жителей и их жилья.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 24 удара. Под поражением оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств вражеской ПВО.
За прошедшие сутки бойцы ВСУ на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25, БпЛА "Ланцет-3" и четыре дрона "Орлан-10".
Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций артиллерии оккупантов.
Напомним, ранее украинские разведчики перехватили разговор российских оккупантов об отступлении в Херсонской области - захватчик жаловался, что им пришлось отойти на 100-150 км.
Напомним, перед этим украинские военные подняли флаг над селом Золотая Балка.
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