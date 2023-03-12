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ВСУ отразили 92 атаки россиян и уничтожили вражеский склад, - Генштаб

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Воскресенье 12 марта 2023 06:42
ВСУ отразили 92 атаки россиян и уничтожили вражеский склад, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

За субботу, 11 марта, ВСУ отразили 92 атаки россиян на пяти направлениях, а также уничтожили один состав боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных и 5 ракетных ударов, 2 из которых - по городу Запорожье. Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. В результате – разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет.

Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них – по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых.

"Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", - отмечают в Генштабе.

Основной целью россиян за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили 92 атаки противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась стабильной. Российская федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 8 населенных пунктов, а именно: Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перекидывания наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности, Двухлетней, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого, Белогоровки и Стельмаховки в Луганской области, а также Дибровы, Раздолевки, Спирного и Ягодного Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. Вблизи линии столкновения враг обстрелял Васюковку, Железнянское, Дубово-Василовку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Василовку, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. В общем, от обстрелов окупантов пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой. Не имел успеха. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись 18 населенным пунктам, что наряду с линией столкновения, в частности, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненько, Первомайское, Первомайское, Первомайское, и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков, Ольговского, Красного, Волшебного, Таврического, Приднепровского, Плавнов, Каменского ; Новополя - Донецкой, а также Новодмитровки, Михайловки, Дудчан, Змиевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки, Днепровского, Республиканца, Красного Маяка, Новоселки, Одрадокамянки, Ольговки, Тягинки, Токаревки, Понятовки, Ромашкового и города Херсона. В общей сложности пострадали почти 40 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один состав и 2 места развертывания станций РЭБ противника.

Напомним, что по наблюдениям аналитиков ISW в последнее время бои в районе Бахмута стали более интенсивными.

Также они сообщили, что в Кремле началась внутренняя борьба между членами ближайшего оцепления российского диктатора Владимира Путина.

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