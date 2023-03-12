Путин потерял контроль. В Кремле идет внутренняя борьба, - ISW
Между ключевыми членами ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина происходит внутреннее противостояние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что "Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством из-за борьбы между неопределенными "элитами".
В отчете указывается, что слова Захаровой подтверждают предварительные оценки по ухудшению динамики кремлевского режима и контроля над российским информпространством, а также дають понять:
- что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;
- что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам;
- что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительных мер по восстановлению контроля над российским информационным пространством.
Ключевые выводы Института изучения войны:
- 11 марта российские войска не совершили ни одного подтвержденного продвижения в пределах Бахмута.
- Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после Бахмутской битвы он превратит "вагнеровцев" в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию.
- Украинские источники сообщают, что украинские войска продвигались к Сватовому.
- Российские войска продолжают возводить укрепления в Запорожской области.
- Российские мобилизованные продолжают жаловаться, что командиры плохо относятся к ним и используют их для латания дыр в существующих формированиях.
- Оккупанты используют здравоохранение детей, чтобы создать зависимость от российской системы здравоохранения.
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