ВСУ отбили 40 атак россиян под Покровском: что происходит на фронте

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли два ракетных и 77 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и осуществили более около пяти тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник четыре раза пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово, где украинские защитники остановили восемь вражеских атак, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи.

На Северском направлении наши защитники отражали пять штурмов оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Белой Горы и Часового Яра. Силы обороны отбили пять атак захватчиков, в настоящее время бои идут в трех локациях.

Одиннадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Наши защитники остановили 40 штурмовых действий противника, а семь боев до сих пор продолжаются. Авиаударам подверглись Сухой Яр, Покровск и Багатырь.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 285 оккупантов, из них 130 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили танк, две БМП, две боевые бронированные машины, одну РСЗО, артиллерийскую систему, десять единиц автомобильной техники, пять мотоциклов и 11 БпЛА оккупантов; также повредили три БМП, две единицы автомобильной техники, четыре танка, четыре боевые бронированные машины, две артиллерийские системы и одну РСЗО.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времовка и Новоселка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение. Оккупанты нанесли удары КАБами по населенным пунктам Константинополь, Шевченко и Днепроэнергия.

На Ореховском направлении авиация врага ударила по Таврическому, сбросив 13 КАБов.

На Курском направлении с начала суток произошло 27 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор, также захватническая армия нанесла 37 авиаударов, сбросив 49 КАБов и осуществила 378 обстрелов.