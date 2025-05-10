ВСУ отбили 27 атак на Покровском направлении: Генштаб доложил о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00, 10 мая, на фронте с начала суток произошло 84 боевых столкновения. Защитники Украины останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Украины, в частности Чуйковка, Марьино, Бруски, Уланово, Яструбщина, Белая Береза Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм вблизи Волчанска. До сих пор продолжается еще одна атака противника в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении с начала суток враг активных действий не проводил.

На Лиманском направлении сегодня начиналось три боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в сторону населенных пунктов Редкодуб и Зеленая Долина.

На Северском направлении противник совершил сегодня одну атаку, которую украинские воины успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага. Противник проводил наступательные действия вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечино. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки на Торецком направлении. Враг четыре раза пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении враг 31 раз начинал столкновения различной интенсивности в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Наши защитники отбили 27 вражеских атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Багатира, Шевченко, Новополя. Пять вражеских атак до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Малиновка и Железнодорожное.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг провел одну бесполезную атаку в сторону позиций наших защитников.

В Курской области украинские защитники отбили 12 атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг совершил три авиационных удара, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, а также нанес 156 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - отметили в Генштабе ВСУ.