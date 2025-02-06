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ВСУ отбили 15 атак россиян на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 6 февраля произошло 66 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении украинские воины отбили 15 атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Украинские воины сегодня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Катериновки, Ямполовки, Тернов и Колодязов. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Северску и Звановке, применив две управляемые бомбы. Противник дважды атаковал наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра. По Бондарному российские захватчики целились двумя управляемыми авиабомбами.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал неподалеку Дилиевки и Торецка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 15 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиаудару двумя управляемыми бомбами подверглась Новоалександровка.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новоселка и сбросил два КАБа в районе Одрадного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили три атаки россиян. Противник, с начала суток, нанес 26 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 40 управляемых авиационных бомб и совершил 287 артиллерийских обстрелов.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны потери России в живой силе превышают 845 тысяч оккупантов.

Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1240 российских террористов, а также уничтожили 18 танков, 16 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем и другую технику врага.

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