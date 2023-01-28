ВСУ отбили 12 атак в двух областях и уничтожили самолет, вертолет и 2 БПЛА россиян, - Генштаб

"Противник продолжает вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях - обороняется", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Рожковичи и Бачевск - Сумской.

На Слобожанском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов, среди них Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Дворичная, Западное и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник оказал огневое влияние по районам более 25 населенных пунктов. В частности Ивановки, Кисловки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского, Макеевки, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 40 населенных пунктов. Среди них Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Дружба, Северное, Железное и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву.

На Запорожском направлении пострадали, в частности Железное, Ильинка, Времевка и Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. В общей сложности более 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Камышаны и Херсон.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА типа "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника и 5 районов сосредоточения его живой силы.