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ВСУ отбили 12 атак в двух областях и уничтожили "Аллигатор" россиян, - Генштаб

Фото: ВСУ отбили 12 атак в двух областях и уничтожили "Аллигатор" россиян (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 11 января успешно отбили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстреливал районы Дворичнои, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского Харьковской области и Стельмаховки - Луганской.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Терны Харьковской области, а также Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещивка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области, Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавные Запорожской области и Марганец Днепропетровской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Ракетники и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три боеприпаса захватчиков.

Напомним, аналитики ISW считают, что из-за дефицита боеприпасов РФ не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году.

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