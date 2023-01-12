ВСУ отбили 12 атак в двух областях и уничтожили "Аллигатор" россиян, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 11 января успешно отбили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстреливал районы Дворичнои, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского Харьковской области и Стельмаховки - Луганской.
На Лиманском направлении под огневое поражение попали Терны Харьковской области, а также Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещивка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области, Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавные Запорожской области и Марганец Днепропетровской области.
На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
За прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".
Ракетники и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три боеприпаса захватчиков.
Напомним, аналитики ISW считают, что из-за дефицита боеприпасов РФ не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году.
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