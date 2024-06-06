ВСУ "выдавливают" оккупантов из Харьковской области, РФ давит на ряде направлений: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 5 июня продолжили наступление на Липцевском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 4 и 5 июня украинские войска отразили российские штурмы вблизи Липцев. Главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский 5 июня заявил, что захватчики сосредотачивают основные усилия на Липцах и Глубоком.

5 июня около Волчанска и в его пределах продолжались бои, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

По словам Сырского, ВСУ на Волчанском направлении пытаются нанести максимальные потери оккупантам и постепенно вернуть территорию.

Российские "военкоры" утверждали, что 5 июня украинские силы усилили контратаки в районе Волчанска и вблизи него, а глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что ВСУ недавно отбили неуказанные позиции в городе.

Гамбарашвили добавил, что Силы обороны полностью контролируют центральный и восточный Волчанск, но российские захватчики контролируют значительную часть северного Волчанска.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 5 июня обнародовали аудиоперехват, в котором российский военный заявил, что путинские войска сосредоточивают группировку неустановленной численности вблизи Грайворона Белгородской области.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая заявил, что войска РФ готовятся к новым наступательным действиям и сосредотачивают группировку неустановленного размера около украинской границы в 90 км северо-западнее Харькова, вероятно, в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области.

В отчете отмечается, что глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов неоднократно предупреждал о возможности наступательных действий россиян в направлении Золочева, но замечал, что по состоянию на 1 июня войска РФ еще не сосредоточили "ударную группировку" в этом районе.

"Участок Грайворон - Борисовка - Пролетарский, в частности, предлагает российским войскам возможность начать наступательные действия на юг в направлении Золочева и Богодухова (также к северо-западу от города Харьков) или к западу в направлении населенных пунктов Сумской области вдоль трассы Р-45, которая соединяет Богодухов с Сумами", - говорится в материале ISW.

Аналитики Института добавляют, что не наблюдали "конкретных индикаторов", свидетельствующих о том, что войска РФ, вероятно, начнут наступательные операции в направлении Сумской области, а не в направлении Харькова.

"Сосредоточение в районе Грайворона может способствовать наступательным операциям в любом направлении", - добавляют в ISW.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 июня, показывают, что оккупанты продвинулись вблизи Ивановки и юго-западнее Новоселовского.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в направлении Андреевки, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что действующие на Купянском направлении российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на двух неуказанных направлениях.

Бои продолжались около Синьковки, Степной Новоселовки и Стельмаховки, возле Дружелюбовки, Новоегоровки, Чернещины, возле Невского, Ямполя и в районе Серебрянского лесничества 4 и 5 июня.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ 5 июня продолжали наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденного продвижения не совершили.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты вели наземные штурмы в районе Белогоровки, близ Верхнекаменского, возле Выемки; около Раздолевки ночью 4 июня и днем 5 июня.

Один "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Верхнекаменского, но в ISW еще не наблюдали визуального подтверждения наступления россиян там.

Российские захватчики недавно подтвердили продвижение к северу и юго-востоку от Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 июня, показывают, что оккупанты продвинулись вдоль улицы Лесной в восточной Калиновке (к северу от города Часов Яр).

Российский блогер утверждал, что войска РФ будто бы продвинулись на 300 метров к северо-востоку от Калиновки, а другие "военкоры" сообщили о российском продвижении в пределах и вокруг Калиновки, что в целом согласовывается с доступными геолокационными записями.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 1 июня, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в полях северо-восточнее Андреевки (юго-восточнее города Часов Яр).

Госпогранслужба Украины 5 июня опубликовала кадры, на которых видно, как украинские силы отражают российскую атаку численностью к взводу в районе Курдюмовки. В ГПСУ сообщили, что в атаке участвовало около 50 российских военнослужащих при поддержке бронетехники и танков.

Украинское СМИ ссылалось на солдата ВСУ, который 5 июня сообщил, что войска РФ усилили атаки в микрорайонах Канал и Новый в Часовом Яру с 4 июня, и сумели проникнуть на ограниченные позиции ВСУ в микрорайоне Канал.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали наступление в районе Калиновки, близ Ивановского, возле Белой Горы, возле Клещиевки, Андреевки и района пруда "Алебастерова".

Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 июня, показывают, что оккупанты продвинулись через дорогу C051801 Уманское - Нетайлово к северу от Нетайлово.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись до 1,5 км в районе Карловки и двигаются в направлении Уманского и Яснобродовки.

Российские блоггеры также рассказывали, что войска РФ якобы продвинулись к востоку и северу от Новоалександровки, но в ISW пока не наблюдали визуального подтверждения продвижения россиян в этом районе.

Украинский военный, воюющий в районе Авдеевки, сообщил 5 июня, что оккупанты продвигаются к Новоселовке Первой из Уманского, и недавно совершили штурм с использованием двух БТРов в этом районе.

В Генштабе ВСУ сообщили о тяжелых боях вблизи Сокола и Очеретино вечером 4 июня и в течение дня 5 июня.

Российские захватчики недавно продвинулись юго-западнее города Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 июня, показывают, что оккупанты продвинулись в полях к северо-западу от Сладкого.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись до 1 км в пределах Парасковеевки и до 900 метров вглубь вдоль фронта шириной 350 метров в лесах северо-восточнее Парасковеевки.

Блогеры также рассказывали, что российские войска продвинулись в полосе ветра возле Константиновки на глубину до 1,5 кем вдоль фронта шириной в 1 км. Некоторые "военкоры" также утверждали, что войска РФ продвинулись на запад к Георгиевке, и есть некоторые неподтвержденные сообщения о том, что путинские войска якобы захватили всю Георгиевку.

В отчете ISW указывается, что аналитики пока не наблюдали визуального подтверждения продвижения россиян ни в районе Парасковеевка - Константиновка, ни в Георгиевке.

Украинская бригада, действовавшая вблизи Георгиевки, опубликовала 5 июня кадры, на которых ВСУ бьет по российской бронетехнике вблизи Георгиевки.

В Генштабе ВСУ сообщили о российских наземных атаках к западу от города Донецка вблизи Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Авдеевки вблизи Парасковеевки и Водяного.

Войска РФ 5 июня продолжили наземные атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Российские и украинские источники сообщали, что российские оккупанты совершили наземные атаки к югу от Великой Новоселки близ Урожайного и Старомайорского и юго-восточнее Великой Новоселки близ Золотой Нивы 4 и 5 июня.

"Военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в северном Старомайорском, хотя в ISW еще не нашли визуальных доказательств этих утверждений.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались 5 июня на западе Запорожской области, но подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись северо-восточнее Работино на глубину до 400 метров и в ширину до 1,5 км, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.

4 и 5 июня продолжались позиционные бои около Работино, Вербового, Малой Токмачки и у Малых Щербаков.

5 июня на восточной части Херсонской области шли бои.

Опубликованные 4 июня геолокационные кадры свидетельствуют о том, что войска РФ удерживают позиции к северу от Олешек у Антоновского моста.

4 и 5 июня продолжались позиционные бои под Крынками и на островах в дельте реки Днепр.

Российские "военкоры" утверждали, что у войск РФ нет достаточного количества лодок и лодочных моторов для эффективных действий в дельте реки Днепр и эвакуации военнослужащих.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе в ночном своде по оперативной обстановке рассказали, что в течение суток 5 июня на фронте произошло 85 боевых столкновений.

Также в военном командовании обратили внимание, что на Покровском направлении, которое остается самым активным по количеству вражеских атак, российские захватчики не оставляют попыток вклиниться в оборону украинских защитников.