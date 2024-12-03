ВСУ выбили врага с плацдарма на Харьковщине и вернули контроль над правым берегом Оскола

По данным Генштаба, в Харьковской области, в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Оккупанты имели преимущество в силах и даже попытались переправился через реку.

Однако украинские защитники, благодаря поддержке артиллерии и подразделений дронов, выбили противника с плацдарма.

"В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника", - рассказали в Генштабе.

Украинские военные смогли уничтожить врага. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны, а над Новомлинском развеваются украинские флаги.

Бои за Купянск

Ранее мы писали о том, что группа русских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отразить атаку.

В то же время, по словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, пока угрозы Купянска нет. А вот спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что украинские защитники смогли отбросить россиян от Купянска и контролируют ситуацию.